TEDxReggioCalabria, prevendita sold out: nuovi biglietti in arrivo e altri tre speaker annunciati

Un nuovo sold out, un pubblico sempre più entusiasta e un programma che si arricchisce di protagonisti d’eccezione. TEDxReggioCalabria continua a conquistare l’attenzione della città: i 100 biglietti messi a disposizione per la prevendita della seconda edizione sono andati esauriti, confermando il grande interesse per l’evento in programma sabato 5 dicembre, alle ore 17:30, al Teatro Odeon.

Un’accoglienza straordinaria che ha spinto gli organizzatori ad annunciare l’imminente apertura di una nuova fase di vendita, offrendo a un pubblico ancora più ampio l’opportunità di partecipare a uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione. Ulteriori biglietti saranno presto disponibili attraverso i canali social ufficiali di TEDxReggioCalabria.

I nuovi speaker: Ruffino, Cavallini e Dona

Ad accrescere l’attesa contribuisce l’annuncio di Aurora Ruffino, Bianca Cavallini e Massimiliano Dona, tre personalità affermate nei rispettivi ambiti, che si aggiungono alla già confermata Benedetta Santini.

Aurora Ruffino, attrice tra i volti più apprezzati della televisione italiana, ha conquistato il pubblico grazie a interpretazioni memorabili in serie di successo come Braccialetti rossi, Noi e Black Out. Un talento capace di spaziare dalla recitazione alla scrittura, come dimostra il suo debutto letterario con “Volevo salvare i colori”, pubblicato da Rizzoli nel 2024.

Bianca Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice scientifica di Mindwork, è una voce autorevole nella divulgazione sul benessere psicologico. Attraverso la sua attività professionale e il podcast “Troppo Poco”, realizzato con Will Media, contribuisce a portare al centro del dibattito pubblico il rapporto tra salute mentale e mondo del lavoro.

Massimiliano Dona, avvocato, giornalista e presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, è uno dei divulgatori italiani più seguiti sui temi dei diritti dei consumatori. Con una comunità di oltre un milione di follower sui social, ha saputo rendere accessibili argomenti complessi, affrontando con un linguaggio diretto questioni legate alle abitudini di consumo, al mercato e alla tutela dei cittadini. Autore di numerose pubblicazioni, è anche un apprezzato speaker e protagonista di podcast dedicati alla consapevolezza dei consumatori.

Quattro personalità capaci di offrire prospettive originali sul tema “Convinzione o costrizione”, promettendo un’edizione ricca di spunti e interventi destinati a lasciare il segno.

Tutti gli aggiornamenti sull’apertura della nuova vendita e sui prossimi annunci saranno pubblicati sui canali social ufficiali di TEDxReggioCalabria.