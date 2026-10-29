Reggio, al cine teatro Odeon arriva ‘Il fantasma dell’Opera’

Sabato 21 novembre 2026, alle ore 20:30, il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria ospita “Il Fantasma dell’Opera”, spettacolo della compagnia Professione Danza in una versione che unisce musical e balletto.

Una maschera, una rosa e il mistero di un antico teatro diventano il punto di partenza per un racconto sospeso tra amore, ossessione e segreti nascosti nell’ombra del palcoscenico. Attraverso musica, danza e narrazione scenica, lo spettacolo restituisce al pubblico l’atmosfera intensa e suggestiva di una storia senza tempo, in cui il fascino del teatro incontra la forza espressiva del movimento.