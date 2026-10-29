Da Troia ai drammi del presente: al Museo Archeologico la tragedia senza tempo di Euripide

Nell’ambito delle attività culturali promosse dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS), venerdì 30 ottobre 2026,alle ore 17:30, la Sala Conferenze del MArRC ospiterà un incontro dedicato a una delle opere più toccanti e attuali del teatro antico: “Le Troiane” di Euripide. La guerra della regina e delle principesse dopo la fine della guerra.

Le Troiane di Euripide: l’incontro al Museo Archeologico di Reggio Calabria

L’evento si inserisce all’interno del ciclo di incontri Tragedia on the stage, legato alla stagione 2027 dell’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) di Siracusa.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi di: Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; e di Loreley Rosita Borruto, Presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria. Seguirà la relazione principale a cura della Prof.ssa Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica presso l’Università degli Studi di Messina, nonché Presidente Onorario, Direttore Scientifico e Presidente della Sezione Antichistica del CIS della Calabria.

Con il supporto di videoproiezioni, la Prof.ssa Radici Colace proporrà una rilettura scientifica e critica del testo euripideo. L’obiettivo dell’analisi è non solo far rivivere il forte impatto emotivo del racconto, ma anche isolare i nodi concettuali ed esistenziali del pensiero del drammaturgo greco, dimostrando come i grandi tragici abbiano portato sulla scena non semplici storie, ma i drammi e i dilemmi irrisolti della condizione umana, ancora oggi straordinariamente attuali.

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La tragedia si apre sulla livida alba successiva alla caduta e alla distruzione di Troia, tra le rovine ancora fumanti. In riva al mare, nei pressi delle navi dei vincitori greci, la regina Ecuba e le principesse troiane — figlie e nuore attanagliate dall’angoscia dopo una notte insonne — attendono di conoscere il proprio destino e di sapere verso quale reggia straniera salperanno come schiave.



