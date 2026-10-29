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Reggio, pensioni in pagamento dal 2 novembre: tutte le informazioni utili

Poste Italiane comunica la data del pagamento delle pensioni di novembre 2026 nel Reggino. Ecco come ritirarle ed evitare le code

29 Ottobre 2026 - 11:16 | Comunicato Stampa

Sportelli di un ufficio postale con bancone blu e insegne luminose numerate

Poste Italiane comunica che in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 2.

Dalla stessa data, le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno quindi prelevare il denaro contante presso i 128 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello.

Come ritirare la pensione allo sportello

Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo.

I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli ATM Postamat.

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I consigli di Poste Italiane per evitare le code

Poste Italiane consiglia infine ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.

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