Reggina, Marchionni: ‘Troppe cose non sono andate. Da qualche partita che giochiamo così. Si rifletta’

Mister Marchionni in sala stampa al termine della gara contro il Favara, pareggiata per 2-2: “Non sono andate un pò troppe cose. Abbiamo iniziato anche bene ma non riuscivamo a pressare per come volevamo, per questo si è cambiato sistema di gioco. Loro alla prima occasione hanno fatto gol, noi fortunati e bravi a pareggiare subito. Meglio il primo tempo del secondo nonostante il vantaggio. Poi invece di fare quello che sappiamo abbiamo smesso di giocare, senza pressare, come se avessimo dato per scontato la vittoria. In realtà il Favara non ha mai tirato in porta, davvero un peccato non aver continuato a cercare altri gol. Alma è uscito perchè ha avuto dei crampi, ma non possiamo pensare che in una squadra come la Reggina debba determinare solo un giocatore. Non sono stati serviti bene nè Magrassi, nè Guida.

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Rosario Girasole a destra o sinistra non c’è problema, lui sa giocare al calcio. Dalla parte opposta Baldan per aiutare Specker che è un giovane, nella gestione di diverse situazioni. Poi abbiamo provato con il 4-3-3, è andata meglio ma necessariamente dovevamo fare di più. Cambiare modulo? Non sono d’accordo, perchè dopo la Nissa si parlava di una squadra ritrovata. Oggi siamo tornati alla prestazione di Modica, tanti errori tecnici, insicurezza sulle cose da fare. Ci sono mancate tutte le seconde palle, la pressione, quello che aveva caratterizzato il nostro inizio di stagione. Potevamo allungare con due punti in più, siamo comunque primi, niente allarmismi perchè la squadra sta facendo di tutto per portare la Reggina dove si vuole. Queste situazioni ci devono fare riflettere, fare riflettere i ragazzi, nel calcio di oggi ti devi guadagnare tutto. Sono già due o tre partite che giochiamo così, bisogna affrontare le gare in maniera diversa, ci vuole la giusta cattiveria, passi indietro rispetto alla Nissa”.