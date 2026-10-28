Reggina, Romairone: ‘Il campionato si vince a marzo e lo vinceremo, siamo in mezza riserva ma andiamo avanti’

Dopo il pareggio con il Favara, radio Febea ha intercettato il Ds della Reggina Giancarlo Romairone: “Si sapeva che la partita sarebbe stata complicata, tutti giocano la partita della vita contro di noi, poi campo piccolo e la palla che rimbalzava male. Siamo andati in svantaggio ma dopo poco siamo riusciti a metterla in pareggio, ma non siamo riusciti a giocare in maniera lineare. Dopo il nostro vantaggio non c’erano segnali di una squadra che poteva prendere gol, poi un episodio ha cambiato il risultato. Siamo sereni, siamo primi, dobbiamo mettere alcune cose a posto, ci sono stati diversi infortuni e la squadra non è al top come prima. Detto questo noi sappiamo che affrontiamo squadre che danno tutto e poi perdono le partite successive, questa è la storia del nostro campionato, serve lucidità e serenità. Domenica torniamo davanti al nostro pubblico, il campionato si vince a marzo e lo vinceremo, siamo in mezza riserva ma andiamo avanti.

Leggi anche

Domenico Girasole fa parte di una squadra che ha competizione in tutti i reparti, ha sofferto e sfruttato le occasioni. Poi spiazzandoci ha chiesto di andare via per una proposta arrivata dalla C. Abbiamo cercato di convincerlo a restare con noi in tutti questi giorni, abbiamo atteso e poi ci siamo orientati su un altro calciatore (Bruno della Nissa). Il suo entourage mi ha confermato che vuole andare via, ci ha creato una difficoltà. Nessun attaccante, il nostro mercato non è aperto, c’è stata questa necessità improvvisa, fino a dicembre non succederà nulla. A Reggio Calabria si vince tutti insieme”.