Risate e stupore nella Locride: si chiude con successo la tournée de “Il Naso e il Suo Potere”

Sette repliche tra Locri, Gioiosa Ionica e Portigliola per lo spettacolo di prosa e giocoleria con Matteo Magro, prodotto da Zefiro APS

Si è chiusa questa mattina, al Teatro Palazzo della Cultura di Locri, la prima parte della tournée de “Il Naso e il Suo Potere”, lo spettacolo con Matteo Magro prodotto da Zefiro APS. In tre giorni, sette repliche hanno richiamato un pubblico numeroso di studenti, famiglie e cittadini, che ha riso, applaudito e partecipato dall’inizio alla fine.

Il viaggio è partito il 26 ottobre dal Teatrino Virgilio di Locri, con una matinée dedicata alle scuole. La sera stessa lo spettacolo si è spostato all’aperto, in Piazza Padre Pio a Portigliola, dove la comunità ha risposto con una partecipazione calorosa.

Il 27 ottobre doppio appuntamento a Gioiosa Ionica: al mattino al Centro Pedagogico Fuori Classe, la sera nella cornice storica di Palazzo Amaduri. Il gran finale si è tenuto oggi, 28 ottobre davanti a una platea di studenti entusiasti.

Prosa e giocoleria con il naso rosso del clown

“Il Naso e il Suo Potere” unisce prosa e giocoleria in una formula innovativa. Al centro c’è il naso rosso del clown: un oggetto piccolo che diventa chiave per raccontare emozioni, timidezza, coraggio e il potere liberatorio della risata.

Matteo Magro guida il pubblico tra monologhi, gag, palline e momenti di improvvisazione. Il ritmo alterna parola e gesto, e coinvolge gli spettatori fino a trasformarli in protagonisti. Bambini e adulti hanno riso insieme, ciascuno trovando nello spettacolo un livello di lettura diverso.

Soddisfazione anche da Zefiro APS:

«Volevamo portare un teatro di qualità nei luoghi della vita quotidiana, dalle aule alle piazze. La risposta del territorio ci dice che la strada è giusta e ci spinge a proseguire.»

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Zefiro APS ringrazia le amministrazioni comunali di Locri, Gioiosa Ionica e Portigliola, le scuole, gli insegnanti, il Centro Pedagogico Fuori Classe e tutti i volontari che hanno reso possibile la tournée. Un grazie speciale va al pubblico, vero motore di queste giornate.

La produzione annuncia che “Il Naso e il Suo Potere” tornerà presto con nuove date, all’interno della stagione Teatro 2026/27.