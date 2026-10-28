Reggina, Marchionni: ‘Non voglio sentire scuse, niente alibi. Non abbiamo fatto una buona partita’

Un pareggio deludente dopo una prestazione altrettanto deludente. Ai microfoni di radio Febea il tecnico Marchionni: “Dovevamo portarla a casa, sui nostri gol ci sono stati due regali loro. Per atteggiamento ne avevano di più, il secondo tempo hanno tirato solo una volta in porta, peccato anche se il pareggio ci consente di rimanere in testa alla classifica. Non voglio sentire scuse, niente alibi, ci sono stati dieci giorni per lavorare e recuperare energie, non abbiamo fatto una buona partita. Una squadra come la nostra anche se in giornata no la deve portare a casa. Ogni gara ha una storia a se e così ogni squadra può metterti in difficoltà. Quello che succede a noi è successo anche alle altre squadre. Franco l’ho messo in campo perchè ritengo possa darci una mano, peccato non si sia vinto, sarebbe stato anche per lui un buon esordio”.