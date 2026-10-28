Calabria, fine delle riprese per “L’ultima notte da single”: sul set gli attori reggini Malara e Conti – FOTO

La Calabria torna protagonista sul grande schermo e lo fa anche attraverso il talento e la professionalità di tre reggini, due davanti alla macchina da presa e uno dietro le quinte. Si sono concluse lunedì 26 ottobre le riprese de “L’ultima notte da single”, la nuova commedia diretta da Tommaso Renzoni, regista di Notte prima degli esami 3.0.

Tra i volti del film ci sono Giacomo Conti e Saverio Malara, due interpreti che, attraverso percorsi artistici differenti, hanno già maturato importanti esperienze nel mondo del cinema e della televisione nazionale.

Ma il contributo reggino alla produzione non si ferma agli attori. Un ruolo importante dietro le quinte è quello di Roberto Barreca, location manager con una lunga esperienza nel settore cinematografico, professionista che si occupa di uno degli aspetti fondamentali nella realizzazione di un film: la gestione delle location e il raccordo tra le esigenze della produzione e i luoghi scelti per le riprese.

Tre figure, dunque, che raccontano le diverse professionalità espresse dal territorio reggino nel mondo del cinema. Un nuovo appuntamento con il grande schermo che, questa volta, ha anche il sapore di un ritorno a casa: la produzione ha scelto la Calabria come scenario della storia, trasformando alcune delle sue località più suggestive in un set cinematografico.

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“L’ultima notte da single”: una commedia tra tentazioni e segreti

Il film è stato girato tra Pizzo Calabro e Curinga, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. La regia è di Tommaso Renzoni, che firma anche la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi. La produzione è affidata a Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, società del Lucisano Media Group, con Rai Cinema.

Al centro della storia ci sono Luca e Allegra, una coppia che, a una settimana dal matrimonio, si prepara a festeggiare i rispettivi addii al celibato e al nubilato.

Ma quella che dovrebbe essere una serata di divertimento si trasforma in qualcosa di decisamente più complicato.

Tra mezze verità, tentazioni e segreti difficili da confessare, i due futuri sposi si ritrovano davanti a una domanda che nessuno vorrebbe porsi alla vigilia delle nozze: e se la persona giusta fosse un’altra?

Un intreccio sentimentale che promette equivoci, risate e colpi di scena.

Nel cast figurano Amanda Campana, Adriano Moretti, Michela Giraud, Giuseppe Scoditti, Valeria Angione e Vittorio Pettinato. Accanto a loro anche gli attori calabresi Costantino Comito e Saverio Malara, oltre al reggino Giacomo Conti.

Giacomo Conti, dalle fiction Mediaset al ruolo nella commedia di Renzoni

Per Giacomo Conti si tratta di una nuova esperienza davanti alla macchina da presa, questa volta in un ruolo che sembra giocare apertamente con la comicità. L’attore reggino interpreta un “aitante massaggiatore”, un personaggio che si inserisce nell’universo della commedia diretta da Renzoni.

Conti vanta già diverse esperienze nel panorama televisivo italiano. Tra le più significative quella nella fiction Mediaset “Furore 2 – Il vento della speranza”, andata in onda su Canale 5, nella quale ha interpretato Vito Licata.

Sul set ha avuto modo di lavorare con attori del calibro del compianto Remo Girone, Paolo Bonacelli e dell’attrice spagnola Ángela Molina. Prima ancora aveva preso parte a Solo per amore 2 – Destini incrociati, sempre per Mediaset, vestendo i panni di un personaggio dal carattere negativo.

Saverio Malara, da “The Good Mothers” a “ZeroZeroZero”: una carriera tra cinema e serie TV

Accanto a Conti, un altro volto reggino che il pubblico ha imparato a conoscere nel corso degli anni: Saverio Malara.

Un attore che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in produzioni cinematografiche e televisive, lavorando con registi e interpreti di primo piano. Tra le esperienze più significative c’è senza dubbio “The Good Mothers”, la serie internazionale Disney+ premiata al Festival di Berlino, nella quale Malara ha interpretato Vito Cosco, fratello e braccio destro di Carlo Cosco.

Un ruolo di rilievo, come aveva raccontato lo stesso attore in una intervista rilasciata a CityNow, ricordando il lavoro sul set e l’attenzione del regista Julian Jarrold, che aveva deciso di affidargli una parte più importante rispetto a quella inizialmente prevista.

Nel suo curriculum figurano anche “ZeroZeroZero”, la serie internazionale nella quale ha interpretato il boss Benedetto Bellantone, e “La Sposa”, fiction Rai con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Particolarmente significativa anche la partecipazione a “Liberi di scegliere”, il film televisivo diretto da Giacomo Campiotti e ispirato al lavoro del giudice Roberto Di Bella per offrire un futuro diverso ai figli delle famiglie di ‘ndrangheta. In quell’occasione Malara aveva interpretato Mimmo, condividendo il set con Alessandro Preziosi e Nicole Grimaudo. Un’esperienza che aveva raccontato sempre a CityNow, sottolineando il valore sociale del progetto.

Ma la carriera dell’attore reggino si è sviluppata anche al cinema. Tra i suoi lavori figurano Aspromonte di Mimmo Calopresti, con Sergio Rubini e Valeria Bruni Tedeschi, Gli idoli delle donne di Lillo e Greg, Il mio posto è qui e Runner.

Un percorso accompagnato anche da diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Vincenzo Crocitti e il Premio John Wayne. Nel 2019 Malara aveva inoltre ricevuto un riconoscimento dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la sua attività artistica.

Con L’ultima notte da single arriva dunque un’altra esperienza, questa volta nel registro della commedia, che si aggiunge a una filmografia costruita tra generi e personaggi differenti. In questo caso, Malara vestirà i panni del padre di uno dei protagonisti.

Calabria, terra di cinema: coinvolti oltre 200 tra figurazioni e professionisti

L’ultima notte da single è soltanto una delle numerose produzioni cinematografiche che, negli ultimi anni, hanno scelto la Calabria come set. Un fenomeno in continua crescita, nel quale un ruolo centrale è svolto dalla Fondazione Calabria Film Commission, impegnata ad attrarre produzioni nazionali e internazionali e a favorire lo sviluppo dell’industria audiovisiva regionale.

Un lavoro che sta trasformando il cinema in una concreta opportunità economica e occupazionale per la Calabria, andando ben oltre la semplice valorizzazione delle bellezze paesaggistiche. Ogni nuovo set significa infatti lavoro per attori, tecnici, maestranze e professionisti del territorio, ma anche occasioni per le imprese che operano nei settori dell’ospitalità, dei trasporti e dei servizi.

Sul set de “L’ultima notte da single” hanno lavorato 16 professionisti calabresi nella troupe, 20 figurazioni speciali e circa 180 figurazioni.

Con la conclusione delle riprese, L’ultima notte da single si prepara ad affrontare le successive fasi di lavorazione, in attesa dell’annuncio della data ufficiale di uscita nelle sale.

Per Giacomo Conti e Saverio Malara si chiude una nuova esperienza cinematografica. Due attori, due percorsi differenti, ma stesse radici. E questa volta, sul grande schermo, ci sarà anche un pezzo della nostra Calabria.