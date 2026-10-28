City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Favara-Reggina: le formazioni ufficiali. C’è Alma con Magrassi

Nuova panchina per Baggi, Rosario Girasole titolare

28 Ottobre 2026 - 13:41 | Redazione

Rotulo Riccardo Reggina

Agli ordini del signor Bruschi della sezione di Ferrara, coadiuvato dai guardalinee Pisani della sezione di Nocera Inferiore e Barlocco di Legnano, CastrumFavara e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

CASTRUMFAVARA: Di Silvestro, Ballatore, Vaiana, Volpe, Marong, Cusanno, Schembari, Fortunato, Tripoli, Bellingrado, Marchica. In panchina: Perez, Collura, La Mantia, Gattuso, De Min, Federico, Vairo, Deiana, Sciortino. Allenatore: Iunco.

REGGINA: Lagonigro; Girasole R., Lancini, Baldan; Specker, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Alma, Magarassi. In panchina: Piras, Runza, Baggi, Franchini, Laaribi, Porcino, Rossetti, Franco, Guida. Allenatore: Marchionni.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?