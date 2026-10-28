Favara-Reggina: le formazioni ufficiali. C’è Alma con Magrassi
Nuova panchina per Baggi, Rosario Girasole titolare
28 Ottobre 2026 - 13:41 | Redazione
Agli ordini del signor Bruschi della sezione di Ferrara, coadiuvato dai guardalinee Pisani della sezione di Nocera Inferiore e Barlocco di Legnano, CastrumFavara e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
CASTRUMFAVARA: Di Silvestro, Ballatore, Vaiana, Volpe, Marong, Cusanno, Schembari, Fortunato, Tripoli, Bellingrado, Marchica. In panchina: Perez, Collura, La Mantia, Gattuso, De Min, Federico, Vairo, Deiana, Sciortino. Allenatore: Iunco.
REGGINA: Lagonigro; Girasole R., Lancini, Baldan; Specker, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Alma, Magarassi. In panchina: Piras, Runza, Baggi, Franchini, Laaribi, Porcino, Rossetti, Franco, Guida. Allenatore: Marchionni.
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