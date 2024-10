‘Liberi di scegliere’, Saverio Malara: “Mafia e sofferenza, c’è una via d’uscita”

Reggio Calabria campione d’ascolti su Rai1. Il film ‘Liberi di scegliere’, diretto da Giacomo Campiotti, ha battuto addirittura Adriano Celentano e il suo attesissimo ‘Adrian’.

Ben 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share per il film di Campiotti, solo 2.887.000 spettatori pari al 13.3% di share per il nuovo progetto del ‘Molleggiato’.

‘Liberi di scegliere’ è ispirato al metodo di Roberto Di Bella, oggi presidente per il tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che cerca di togliere i minori alla stretta morsa della ‘ndrangheta.

Marco Lo Bianco, giudice del Tribunale dei minori di Reggio Calabria (interpretato da Alessandro Preziosi), ha avuto a che fare con i figli delle più importanti famiglie ‘ndranghetiste. Fra di loro anche il giovane Domenico, ultimo componente di una cosca molto potente, il cui futuro sembrava già segnato nonostante egli volesse prendere le distanze dalla sua famiglia e intraprendere una vita diversa.

Reggio e la Calabria vengono rappresentate finalmente sotto una luce diversa. Senza eludere quelle che sono da tempo le problematiche soffocano il territorio, la ‘ndrangheta su tutti, ‘Liberi di scegliere’ offre una luce di speranza, di riscatto.

L’attore Saverio Malara, reggino doc, ha avvertito particolare emozione nel recitare nel film diretto da Campiotti. Ai microfoni di CityNow, Malara racconta delle sensazioni vissute sul set.

“Prima dell’inizio delle riprese, il regista ci ha messo tutti in cerchio, sottolineando le grandi responsabilità che avevamo nel lavorare ad un film simile. E’ stato un orgoglio per me poter recitare in Liberi di scegliere, perchè offre un messaggio positivo. La ‘ndrangheta purtroppo ‘si eredita’, come dice lo stesso Di Bella. Sono diversi i casi –dichiara Malara- che vedono famiglie sofferenti, lo stato sta provando a risolvere questa triste situazione. Il film assicura che una via d’uscita esiste, che è possibile estirpare radici maligne. Questo è il punto di partenza verso la risoluzione del problema”.