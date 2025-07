Tapis roulant, tra sogni e speranze: buone notizie dalle attività di collaudo

Disco verde al 2°, 3° e 4° tappeto. Attesi i risultati per gli ultimi due tratti

La speranza è sempre la stessa: quella di vederlo (ri)aperto e funzionante.

Nato nella discordia, amato a fasi alterne, il tapis roulant si è fatto apprezzare, nel tempo, da reggini e da turisti, che hanno trovato nella sua lenta e meccanica corsa una – forse illusoria – salvezza. Durante la sua vita, infatti, l’opera ha subito numerosi stop, per i motivi più disparati motivi.

All’orizzonte, però, sembrano esserci buone nuove. In centro città, infatti, sono in corso, da qualche settimana, le attività di collaudo per vederlo, finalmente, attivo.

Leggi anche

Le attività di collaudo al tapis roulant: a che punto siamo

Secondo quanto raccolto da CityNow, sono andate a buon fine le verifiche sul 2°, 3° e 4° tappeto. Mentre sono programmate per il pomeriggio di oggi, quelle sul 5°. Anch’esso dovrebbe dare esito positivo.

Per il 1° tratto, invece, si dovrà pazientare ancora qualche giorno, fino alla prossima settimana.

Le cose, al momento, sembrano procedere senza intoppi. E chissà, magari l’estate 2025 ci regalerà la possibilità di scivolare dolcemente tra la parte alta e quella bassa della città, con una marcia in più: quella del tapis roulant.