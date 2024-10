Reggio Calabria torna in tv con il film di Rai 1 “Liberi di scegliere” – VIDEO

La fiction è ispirata al metodo di Roberto Di Bella, presidente per il tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che cerca di togliere i minori alla ‘ndrangheta

Martedì 22 gennaio 2019, (ore 21.25) in onda in prima serata su Rai 1 il film “Liberi di scegliere”, diretto da Giacomo Campiotti girato in Calabria e Puglia.

La fiction è ispirata al metodo di Roberto Di Bella, oggi presidente per il tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che cerca di togliere i minori alla stretta morsa della ‘ndrangheta.

Nel cast, diretto da Campiotti, prendono parte Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Carmine Buschini, Federica Sabatini, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Vincenzo Palazzo e vi è la partecipazione dell’attore calabrese Francesco Colella e della piccola interprete cosentina Karol Mazzei

Leggi anche

[custom_video numerazione=”1″ /]

“Liberi di Scegliere” – Marco Lo Bianco è un giudice del Tribunale dei minori di Reggio Calabria e ha un sogno: strappare i ragazzi alla ‘ndrangheta. Giorno dopo giorno ha visto sedersi nella stessa aula di tribunale tutti i ragazzi delle più importanti famiglie mafiose della provincia.

E ha capito che le famiglie si assicurano il potere sul territorio grazie alla continuità generazionale, costringendo i figli a fare il mestiere dei padri.

Quando incontra Domenico, ultimo componente di una cosca, Lo Bianco decide che è arrivato il momento di dire basta. Con una scelta che non ha precedenti, dispone l’allontanamento del ragazzo dalla Calabria. Questa scelta comporta il decadimento della responsabilità genitoriale non solo per il padre latitante, ma anche per la madre.

Inizia una strada difficile che costringerà tutti ad abbandonare le proprie certezze.

Lo Bianco e i suoi assistenti si confronteranno con i codici e i sentimenti di famiglie che hanno considerato sempre e solo come cosche criminali. Domenico e sua sorella Teresa impareranno che esiste anche uno Stato fatto di persone che non vengono per arrestarti. Vengono per tenderti la mano e aiutarti a sognare un futuro diverso, in cui poter essere, finalmente, liberi di scegliere.