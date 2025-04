Mare e montagna in tavola, menù bambino e sconti per le comitive: il pranzo della domenica da ‘Pummaroru’

La grande novità è l’introduzione di piatti a base di pesce, pensati per soddisfare anche i palati più esigenti. Accesso gratuito al parco giochi per bambini

Gusto, convivialità e novità di mare.

Se cerchi un posto dove trascorrere una domenica speciale all’insegna del buon cibo e del divertimento, il Funny Club – Pummaroru è senza dubbio la scelta ideale. Da sempre punto di riferimento per chi ama la qualità e la convivialità, il locale di Reggio Calabria ha arricchito il suo tradizionale pranzo della domenica con una grande novità: piatti di pesce, capaci di conquistare tutti i gusti.

Leggi anche

Un menù ricco di novità: pesce e piatti della tradizione

La grande novità è l’introduzione di piatti a base di pesce, pensati per soddisfare anche i palati più esigenti.

Tra le nuove proposte spicca la calamarata alla luciana, preparata con polipetti freschi e pomodoro: un piatto semplice ma dal sapore autentico; ed il pesce spada alla griglia, gustoso e perfetto anche per chi cerca piatti un po’ più leggeri.

Accanto alle novità di mare, il Funny Club-Pummaroru propone anche i suoi classici:

Paccheri ai formaggi e noci , con la cremosità dei formaggi e la croccantezza delle noci

, con la cremosità dei formaggi e la croccantezza delle noci Gnocchetti con zucca e guanciale , dove dolcezza e sapidità si incontrano

, dove dolcezza e sapidità si incontrano Rollatini di manzo alla calabrese, per gli amanti dei sapori intensi.

Per chi predilige un’opzione vegetariana, da non perdere il duo di terrine con patate, scamorza, funghi trifolati e pistacchi, una proposta creativa e saporita.

Menù bambini: gusto, gioco e risparmio

Il Funny Club-Pummaroru pensa anche ai più piccoli, con un menù dedicato ai bambini a soli 15€ (anziché 18€), che comprende:

Pasta al sugo o in bianco

Secondo a scelta : cotoletta con patatine o hamburger con contorno

: cotoletta con patatine o hamburger con contorno Bevanda inclusa

Gelato per concludere in dolcezza

In più, l’accesso al parco giochi è gratuito, così i bambini si divertono.

Sconto del 10% per gruppi da 10 persone

Hai in mente una domenica con amici o parenti? Il Funny Club è la scelta giusta anche per gruppi numerosi. Per le tavolate da 10 persone in su è previsto uno sconto del 10%, per rendere ogni evento ancora più speciale e conveniente.

Che si tratti di una domenica in famiglia, di una festa di compleanno o semplicemente di un momento da condividere con le persone care, il Funny Club – Pummaroru offre:

Un menù ampio e curato

Ambiente accogliente

Spazio bimbi con parco giochi

Promozioni dedicate

Coniugando tradizione e novità, il Pranzo della Domenica diventa un vero e proprio appuntamento da non perdere.

Maggiori informazioni

Prenotare è semplice: basta chiamare il numero 3924055945. Il Funny Club – Pummaroru ti aspetta per una domenica all’insegna del buon cibo, del relax e del divertimento per tutta la famiglia.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità, segui le pagine Facebook e Instagram.