Reggina, arriva la risposta della società alla proposta di Bandecchi

E’ arrivata la risposta della Reggina alla Pec inviata pochi giorni fa da Stefano Bandecchi. Il legale Ferruccio Mario Sbarbaro, su mandato della A.S. Reggina 1914 SSD a r.l. e dei soci Antonino Ballarino, Virgilio Minniti e Fabio Vitale, ha riportato come non ci sia la volontà — tantomeno la necessità — di una cessione del club ma la la disponibilità da parte di Ballarino e Minniti a “valutare proposte che abbiano come caratteristica principale un progetto importante di crescita per la Reggina, nell’interesse dei tifosi e della città tutta”.

Nella stessa comunicazione si fa riferimento al consigliere Massimo Ripepi (che sta parlando attraverso i social della risposta della Reggina, rendendola pubblica) evidenziando come “i presupposti essenziali per l’avvio di una simile interlocuzione sono però l’assoluta riservatezza e il contatto diretto tra le parti, eventualmente assistite dai propri consulenti a cui l’impegno di riservatezza deve estendersi, escludendo il coinvolgimento di figure estranee che, come già pare stia accadendo, utilizzino la vicenda per propaganda politica o altri fini personali o professionali”.

“Potrà dunque confermarmi -prosegue la comunicazione- se la UniCusano è effettivamente interessata a formulare una proposta alle condizioni di cui sopra e quali sono le caratteristiche di massima di tale proposta e della connessa progettualità.

Eventuale successivo accesso alla documentazione rilevante ai fini di una due diligence potrà poi essere consentito, previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza, presso i locali in cui la documentazione si trova”, si legge in conclusione nella risposta del legale per conto del club amaranto.