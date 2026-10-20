Favara-Reggina: ipotesi rinvio sempre più probabile. Si attendono comunicazioni ufficiali

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile rinvio di Favara-Reggina, gara in programma domenica 25 ottobre e valida per la nona giornata del girone I di Serie D. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma le ultime indiscrezioni sembrano andare nella direzione di uno slittamento dell’incontro. La concomitanza con la tradizionale Fiera d’Ottobre di Favara ha sollevato problemi legati alla gestione dell’ordine pubblico

Favara-Reggina, posizioni distanti tra le due società

Le posizioni dei due club sono ormai chiare. Il Favara ha chiesto il rinvio della partita, mentre la Reggina aveva proposto di disputare il match su un campo di un comune limitrofo, garantendo la presenza di entrambe le tifoserie. Una soluzione che avrebbe consentito di rispettare il calendario, evitando di dover individuare una nuova data per la sfida. Tuttavia, secondo quanto filtra nelle ultime ore, l’ipotesi che domenica non si giochi appare sempre più concreta.

La decisione della LND e il nodo della data del recupero

Qualora il rinvio venisse confermato, toccherebbe alla Lega Nazionale Dilettanti stabilire quando recuperare la partita. E attenzione, perché non sarebbe affatto scontata la scelta di mercoledì 28 ottobre, prima data infrasettimanale utile dopo il weekend. Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni, che dovranno trovare conferma o smentita attraverso una comunicazione ufficiale. L’ipotesi che si vada verso il rinvio, ribadiamo, è sempre più probabile, ma l’ultima parola spetta agli organi competenti.