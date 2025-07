Alla Bottega del gelato arriva la ‘brioche nuvola’: una coccola da personalizzare e gustare

Soffice come una nuvola, leggera e versatile come solo le migliori creazioni sanno essere.

Alla Bottega del Gelato, l’innovazione è di casa e anche questa volta la gelateria reggina è riuscita a sorprendere con una novità destinata a diventare il nuovo must: è arrivata la Brioche Nuvola, una deliziosa alternativa a quella tradizionale, pensata per chi cerca un’esperienza più leggera, moderna e adatta a tutti.

Una coccola da riempire, da personalizzare, da gustare

La Brioche Nuvola prende il nome dalla sua consistenza unica: morbidissima, ariosa, delicata al morso, perfetta da farcire con i gusti di gelato preferiti, fino a tre a scelta.

A renderla ancora più golosa ci pensano le possibilità di decorazione con panna, granelle, creme e variegature, per una creazione completamente personalizzata, da vivere come un momento speciale in ogni momento della giornata.

Ma ciò che rende la Brioche Nuvola davvero rivoluzionaria è la sua formula inclusiva: è infatti totalmente vegana, realizzata senza latte né uova, è ideale anche per chi ha intolleranze al lattosio o segue una dieta plant-based. In abbinamento con gli ottimi gelati vegani artigianali della Bottega, diventa un’esperienza completa, gustosa, attenta al benessere e senza rinunce.

L’artigianalità della Bottega, ogni giorno della settimana

Come tutte le proposte della Bottega del Gelato, anche la Brioche Nuvola nasce da una lavorazione attenta, che valorizza ingredienti selezionati e ricerca continua. È disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per offrire ai clienti la possibilità di lasciarsi tentare in ogni momento: a colazione, per una merenda speciale, o semplicemente quando si ha voglia di qualcosa di buono e diverso dal solito.

E per chi ama il gusto intenso del cioccolato, da non perdere l’aggiunta della salsa tartufo al cioccolato, una creazione capace di trasformare la Brioche Nuvola in un piccolo capolavoro di piacere.

Un altro passo avanti per chi ama la qualità e la novità

Con la Brioche Nuvola, la Bottega del Gelato conferma ancora una volta la sua vocazione all’innovazione e alla fidelizzazione dei clienti, frutto di oltre dieci anni di attività nel cuore di Reggio Calabria. Una storia fatta di tradizione, creatività e attenzione verso i gusti e le esigenze di ogni persona.

Perché, alla Bottega del Gelato, ogni giorno è un’occasione per stupire… con dolcezza.

