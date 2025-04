La festa che sogni al Funny Club: imperdibile offerta per il mese di aprile

Menù bambini a 10€, parco giochi e tanto divertimento per un compleanno che non dimenticheranno!

Il Funny Club – Pummaroru è da anni il punto di riferimento per le feste dei bambini a Reggio Calabria, e anche quest’anno ha deciso di rendere ancora più speciali le tue giornate con una promozione imperdibile! Se stai cercando un posto dove festeggiare un compleanno o semplicemente trascorrere un momento in famiglia, non cercare oltre: il Funny Club ha la soluzione perfetta per te.

Un’offerta imperdibile per il mese di aprile

Nel mese di aprile, al Funny Club c’è una promozione che ti farà sorridere ogni giorno! Se hai in programma una festa per il tuo bambino o un pranzo speciale, approfitta di questa offerta davvero vantaggiosa:

Per soli 10€ a bambino, avrai accesso al nostro parco giochi attrezzato e a un menù dedicato che include pizzetta, patatine, würstel e Pepsi! E per gli adulti, un menù a soli 10€, con giro pizza e apericena da gustare in buona compagnia. La bellezza di questa offerta è che è valida tutti i giorni di aprile, per permetterti di festeggiare quando vuoi, senza limitazioni.

Perché scegliere il Funny Club?

Il Funny Club è molto più di un semplice ristorante. Grazie al nostro parco giochi sicuro e divertente, i bambini potranno giocare e divertirsi mentre tu e gli altri adulti vi rilassate. Il nostro obiettivo è offrirti una giornata perfetta, con cibo di qualità e divertimento garantito per tutta la famiglia.

Non aspettare oltre! Prenota subito la tua festa e approfitta di questa fantastica promozione che rende ogni giorno un’occasione speciale!

Prenotazioni: 3924055945

Dove: Via Tirrenica 5, Reggio Calabria

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità, segui le pagine Facebook e Instagram.