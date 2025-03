Ogni domenica è un’occasione speciale: il pranzo da Pummaroru tra gusto e tradizione

La domenica è il giorno perfetto per concedersi un pranzo speciale, lontano dallo stress quotidiano.

Al Funny Club – Pummaroru, ogni domenica è una vera e propria festa per i sensi. Un’esperienza gastronomica completa, pensata per te e per la tua famiglia, dove il gusto si unisce alla convivialità in un ambiente accogliente e familiare.

Il menù della domenica: un viaggio tra i sapori autentici

Il pranzo della domenica al Funny Club è pensato per chi ama la buona cucina e le tradizioni culinarie. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e selezionati, per offrirti un’esperienza gastronomica che unisce sapori autentici, qualità e passione.

Leggi anche

Antipasti della casa: per cominciare con il piede giusto!

L’antipasto è il benvenuto perfetto a una domenica all’insegna del buon cibo. Una selezione di piatti freschi e gustosi che stuzzicheranno il palato.

Primi piatti: un trionfo di sapori

I primi piatti sono preparati con ingredienti freschi e accostamenti che celebrano la tradizione gastronomica italiana. Potrai scegliere tra:

Risotto radicchio, fontina, pistacchi e miele – Un mix di sapori dolci e salati che ti sorprenderà con ogni boccone.

– Un mix di sapori dolci e salati che ti sorprenderà con ogni boccone. Gnocchetti zucca e guanciale e mandorle – Un piatto ricco e avvolgente, perfetto per chi ama i sapori decisi.

– Un piatto ricco e avvolgente, perfetto per chi ama i sapori decisi. La cacio e pepe rosa e noci – Un classico della tradizione romana con un tocco speciale.

– Un classico della tradizione romana con un tocco speciale. Puttanesca al frutto di cappero – Un piatto saporito e ricco, con i colori e i profumi tipici della cucina mediterranea.

Secondi piatti per tutti i gusti

Pensati per accontentare ogni tipo di palato, i secondi di carne spaziano dalla tradizione alla novità:

Rollatini di manzolla calabrese – Un piatto che racconta la nostra terra, ricco di sapori e tradizione.

– Un piatto che racconta la nostra terra, ricco di sapori e tradizione. Stinco di maiale – Tenero e saporito, cotto alla perfezione per una vera e propria esplosione di gusto.

– Tenero e saporito, cotto alla perfezione per una vera e propria esplosione di gusto. Duo di terrine vegetariane – Per chi cerca un’opzione vegetariana, con patate, scamorza, besciamella, funghi trifolati, zucchine e fonduta di formaggi misti.

– Per chi cerca un’opzione vegetariana, con patate, scamorza, besciamella, funghi trifolati, zucchine e fonduta di formaggi misti. Tagliata cuberoll di scottona – Una carne di alta qualità, preparata con la massima cura per una cena che soddisfa i veri amanti della carne.

Per concludere in bellezza, il menù include frutta di stagione fresca e dolci della casa.

Il menù bambini

Il Funny Club – Pummaroru, pensiamo anche ai più piccoli, perché ogni domenica deve essere speciale per tutta la famiglia. Per i bambini, il locale di via Tirrenica (di fronte il Bingo) ha preparato un menù pensato su misura, che unisce gusto e divertimento. Ogni piccolo ospite potrà scegliere tra pasta al sugo o in bianco. Per il secondo, potranno gustare una cotoletta con patatine fritte o un hamburger con contorno, piatti che conquisteranno sicuramente il loro cuore.

E, per concludere in dolcezza, niente di meglio di un gelato, un classico che non può mancare a fine pasto. E mentre i bambini mangiano e si divertono, avranno accesso al parco giochi, un’area sicura dove possono giocare in tutta tranquillità.

Tutto questo per soli 28€ a persona e 18€ per i bambini! E non finisce qui: se prenoti con un gruppo di almeno 10 persone, avrai uno sconto del 10% sulla tua tavolata. Non c’è motivo di aspettare, il pranzo della domenica al Funny Club è l’occasione ideale per passare una giornata di qualità con chi ami!

Prenota subito il tuo tavolo

Non perdere l’opportunità di vivere un pranzo indimenticabile con i tuoi cari. Al Funny Club, ogni domenica è un’occasione speciale!

Non lasciare che questa domenica sfugga: prenota subito per garantirti il tuo pranzo speciale.

Prenotazioni: 3924055945

Dove: Via Tirrenica 5, Reggio Calabria