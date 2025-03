La domenica perfetta? Esiste, ed è al Funny Club con un pranzo da re!

Niente fornelli e niente disordine, solo il piacere di condividere un pasto delizioso in un ambiente accogliente e curato. Scopri il menù

Se c’è un giorno della settimana in cui il tempo dovrebbe scorrere più lentamente, quello è la domenica. Dopo giorni di lavoro, impegni e routine frenetiche, nulla è più gratificante di una tavola imbandita, piatti preparati con cura e la compagnia di amici e famiglia. E se ti dicessimo che c’è un posto dove tutto questo è già pronto per te, senza lo stress della cucina e con il divertimento assicurato per i più piccoli?

Al Funny Club – Pummaroru, la domenica è un’esperienza da vivere. Un pranzo speciale, pensato per chi ama la buona tavola, la convivialità e il relax, con un menù ricco, un’atmosfera accogliente e un parco giochi per bambini incluso.

Un menù che celebra la tradizione e il gusto

Il pranzo della domenica al Funny Club è un vero e proprio viaggio tra sapori autentici, piatti della tradizione e ingredienti di prima qualità. Dimentica lo stress di cucinare e lasciati servire con un menù che sa conquistare ogni palato.

Antipasti sfiziosi per iniziare con gusto. Primi piatti ricercati, dai sapori equilibrati e preparati con passione. Secondi di carne succulenti e opzioni vegetariane, per soddisfare ogni esigenza. Frutta di stagione e dolci per concludere in bellezza. Acqua e vino rosso inclusi.

Il tutto a soli 28€ a persona, con una promozione speciale per gruppi: sconto del 10% per tavolate da 10 persone in su!

E per i più piccoli? Un menù dedicato a soli 18€, con accesso illimitato al parco giochi!

Il pranzo perfetto per famiglie e amici

Il Funny Club non è solo un ristorante, è un luogo dove ogni dettaglio è pensato per far sentire a casa. Mentre gli adulti si godono la tranquillità di un pranzo rilassante, i bambini hanno a disposizione un parco giochi sicuro e divertente, dove correre, saltare e divertirsi senza limiti.

Per le famiglie, questo significa una domenica senza pensieri: niente fornelli, niente disordine da sistemare, solo il piacere di condividere un pasto delizioso in un ambiente accogliente e curato.

Il Pranzo della Domenica al Funny Club è un perfetto equilibrio tra cibo di qualità, atmosfera rilassata e intrattenimento per tutta la famiglia.

Dove? Funny Club – Via Tirrenica, 5, Reggio Calabria

Prenotazioni: 3924055945

Questa domenica, scegli di godertela fino in fondo. Il Funny Club è pronto ad accoglierti con il sorriso e con un pranzo che sa di casa, di festa e di buon vivere.