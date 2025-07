Reggio, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai trascinano il pubblico di “Museo in Fest”

Il Festival delle Arti del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha regalato una serata indimenticabile, con il concerto di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai che hanno incantato il pubblico, trasformando la Terrazza di Palazzo Piacentini in una discoteca a cielo aperto. L’evento, parte del prestigioso Museo in Fest, ha visto come protagonista il sassofonista Stefano Di Battista, uno dei più grandi musicisti al mondo, accompagnato dalla splendida voce di Nicky Nicolai.

Il Concerto “Mille Bolle Blu”

Il concerto “Mille Bolle Blu” ha letteralmente travolto il pubblico, regalando una performance straordinaria, con brani che hanno spaziato dagli intramontabili successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70, reinterpretati con inedite versioni di swing e jazz, lo stile che ha conquistato il mondo. Tra i brani più amati, La Vita è Bella, Tu vuò fa l’americano, Se stasera sono qui, Non gioco più, e Smoke on the Water, solo per citarne alcuni.

Un Evento di Eleganza e Coinvolgimento

Un appuntamento di rara eleganza, che ha coinvolto il pubblico in un crescendo di allegria ed entusiasmo. La performance è stata arricchita da un quartetto di straordinari musicisti: Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso, Luigi Del Prete alla batteria e Matteo Cutello alla tromba. Inoltre, Di Battista e Nicolai hanno perfino “duellato” con una cover di Vasco Rossi, adattandosi con maestria a una strana coincidenza quando le note della canzone arrivavano fino alla terrazza del museo da un bar sottostante.

I Prossimi Appuntamenti di Museo in Fest

La serata è stata introdotta dal direttore del museo Fabrizio Sudano e dal direttore artistico Ruggero Pegna, che hanno anticipato gli altri appuntamenti del Museo in Fest Estate 2025. Il programma continua con eventi di altissimo spessore artistico, come il concerto lirico del Conservatorio Cilea il 12 luglio, il talk con Nino Frassica il 22 agosto e il concerto del Federico Mecozzi quartet il 25 luglio.

Programma Completo di Museo in Fest Estate 2025

Il ricco programma del festival continuerà con numerosi eventi musicali e teatrali, tra cui:

1 agosto : Gennaro Calabrese con la comicità.

: con la comicità. 8 agosto : Concerto di Remo Anzovino .

: Concerto di . 16 agosto : Festa-concerto con l’ Orchestra Brutia per l’Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace .

: Festa-concerto con l’ per l’Anniversario del ritrovamento dei . 22 agosto : Talk con Nino Frassica .

: Talk con . 28 agosto : Concerto dell’ Orchestra di Delianuova .

: Concerto dell’ . 30 agosto: Reading “Tre Piccole Ombre” del Mana Chuma Teatro.

Non mancheranno spettacoli per bambini, come Una Merenda da paura l’11 luglio e Il principe Ranocchio il 29 agosto, insieme a interessanti conferenze.