Puliservice, Martina Salvatore: ‘Vogliamo riscattare la sconfitta in Coppa Calabria’

Dopo una settimana di stop, la Puliservice Reggio Calabria è pronta a tornare in campo per l’appuntamento più importante della stagione. Sabato alle ore 19, la squadra reggina scenderà in campo per Gara 1 della finale play-off, un vero e proprio dentro o fuori contro la corazzata Rossano, vincitrice della Coppa Calabria.

A presentare la sfida ci ha pensato il centrale, Martina Salvatore, che ha spiegato lo stato d’animo del gruppo: “Allora, noi veniamo da una settimana di pausa e ci siamo, diciamo, “ricaricate” per affrontare questa gara 1. Cercheremo di riscattarci dalla sconfitta in finale di Coppa Calabria.

Siamo pronte, conosciamo la squadra e ci stiamo preparando al meglio. È stata sia una settimana passata molto intensa per quanto riguarda gli allenamenti, ma anche quella che verrà. Cerchiamo di essere pronte in tutti i modi, in tutti i fondamentali e soprattutto concentrate per affrontare al meglio questa partita e fare una prestazione come si deve”.

Un vantaggio non da poco per la Puliservice sarà il Palaboccioni, gremito dai propri sostenitori. “Sì, giocheremo in casa – ha sottolineato Martina Salvatore – quindi abbiamo questo fattore campo a nostro vantaggio. Giocheremo con i nostri tifosi, con i nostri sostenitori. Ci aspettiamo un pubblico abbastanza elevato come numero, quindi cercheremo di giocarcela bene al meglio e cercare soprattutto di avere un risultato a nostro favore”.

Infine, un pensiero sulle condizioni fisiche e mentali del gruppo: “Noi stiamo bene e ci stiamo preparando, ci stiamo ricaricando per essere pronte ed esplosive alla partita di sabato”.

Appuntamento dunque alle 19, con una Puliservice che non vuole ripetere l’amarezza della Coppa e punta a prendersi subito il vantaggio in questa serie infuocata. Il Rossano, campione in carica della Coppa Calabria, è avvisato: Reggio non intende arrendersi.