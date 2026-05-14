Reggio, dalla Metro City 10 corsi di formazione professionale gratuiti. Ecco tutti i profili messi a bando

La Città Metropolitana, attraverso il Settore 5 Formazione Professionale, ha pubblicato il bando 2026 per l’accesso ai corsi gratuiti destinati a disoccupati e inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego.

L’iniziativa rientra nella programmazione Dup 2026/2028 e punta a rafforzare le competenze professionali nei settori maggiormente richiesti dal mercato del lavoro, offrendo percorsi qualificanti finalizzati sia all’inserimento occupazionale sia all’avvio di attività autonome dopo un ampio confronto avuto con le associazioni di categoria.

L’offerta formativa comprende corsi per tecnico meccatronico delle autoriparazioni, addetto alla ristorazione, barman, pasticciere, operatore dell’allevamento di api e produzione del miele, tecnico della sicurezza informatica, tecnico delle attività di marketing e tecnico esperto nella progettazione di itinerari turistici esperienziali e sostenibili.

I percorsi si svolgeranno nei Centri di Formazione Professionale della Città Metropolitana situati a Reggio Calabria, Siderno e Laureana di Borrello. Tutti i corsi sono completamente gratuiti e prevedono il rilascio di qualifiche professionali riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente.

Possono partecipare cittadini italiani, comunitari e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, purché maggiorenni e in possesso dei requisiti di studio previsti per ciascun profilo professionale. Le domande dovranno essere presentate entro il 12 giugno 2026 utilizzando l’apposito modello allegato al bando.

Per Carmelo Versace, sindaco metropolitano facente funzioni, l’Ente «continua a distinguersi, positivamente, in un comparto chiave per il rilancio del tessuto socioeconomico del territorio, offrendo nuove opportunità di formazione e inserimento lavorativo».

Merito, secondo l’inquilino di Palazzo Alvaro, della «grande attività messa in campo dal dirigente Fortunato Battaglia e dallo staff del settore Formazione professionale».

«La formazione – ha detto Versace – rappresenta uno degli strumenti più efficaci per creare occupazione e valorizzare il capitale umano del nostro territorio. Attraverso questi corsi gratuiti vogliamo offrire opportunità concrete a giovani e cittadini che intendono acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, sostenendo al tempo stesso i comparti strategici per lo sviluppo economico e sociale dell’area metropolitana».

Ulteriori informazioni e documentazione completa sono disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.