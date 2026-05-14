Ciclone Harry, i capigruppo di maggioranza a Tridico: ‘Distratto e lontano dalla Calabria’

«L’eurodeputato Pasquale Tridico si conferma, ancora una volta, distratto o quantomeno male informato. Sicuramente è molto lontano dalle dinamiche di una Calabria che ha preferito non servire da consigliere regionale di opposizione quando l’esito delle urne lo ha visto sonoramente sconfitto da Occhiuto e dal centrodestra, optando per i banchi di Bruxelles».

È quanto affermano i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale.

«Tridico attacca il governo regionale calabrese, in riferimento alla mozione respinta dal centrodestra nel corso dell’ultima seduta dell’assemblea legislativa. Come già egregiamente rappresentato dal vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso nel corso della seduta, la mozione presentata dal consigliere Enzo Bruno è stata respinta per una ragione semplice, che Tridico disconosce o fa finta di non conoscere.

Ribadiamo dunque, a beneficio dei calabresi ancor prima che dei consiglieri di opposizione e del distratto Tridico, che la mozione presentata dal consigliere Bruno non poteva essere accolta perché superata dai fatti. Quanto si richiedeva all’interno della mozione – evidenziano i capigruppo di maggioranza – è già stato portato avanti dal governo regionale, in piena sinergia istituzionale con Protezione civile e Governo nazionale. Accogliere la mozione, in sostanza, sarebbe stato un paradosso, se non anche una presa per i fondelli nei confronti dei cittadini e delle imprese calabresi duramente colpite dai danni del Ciclone Harry.