‘Koru’, il mega yatch di Bezos solca le acque dello Stretto – FOTO

Lo Stretto di Messina, con la sua bellezza mozzafiato e la sua importanza strategica, è stato testimone, nella giornata di oggi, di un “attraversamento da vip”: quello del Koru, il mega yacht a vela di Jeff Bezos. Il veliero, un capolavoro della nautica, ha attratto l’attenzione dei bagnanti lungo tutta la costa reggina.

Il Koru: un esempio di innovazione e lusso

Costruito dal prestigioso cantiere olandese Oceanco e consegnato nel 2023, il Koru si distingue non solo per le sue dimensioni ma anche per il design all’avanguardia. Con i suoi 127 metri di lunghezza e tre maestosi alberi, lo yacht è uno dei più grandi del mondo, eppure è anche uno dei più eleganti. Può ospitare 18 ospiti e un equipaggio di 36 persone, tutti impegnati nel garantire il massimo del comfort e della sicurezza a bordo.

Il nome “Koru”, che significa “nuovo inizio” in lingua Maori, rispecchia la filosofia che ha guidato la creazione di questo yacht: un nuovo capitolo nel lusso e nell’esclusività del settore nautico. Il valore stimato di Koru è di circa 500 milioni di dollari, con un costo di gestione annuale che si aggira intorno ai 30 milioni di dollari, un investimento che testimonia l’impegno di Bezos nella ricerca dell’eccellenza.

Il passaggio nello Stretto di Messina

Il passaggio del Koru nello Stretto di Messina è stato un momento di straordinaria bellezza, ma anche un evento che ha messo in luce la capacità della Sicilia e della Calabria di ospitare i più grandi e prestigiosi yacht del mondo.

La vista del mega yacht a vela che attraversava le acque cristalline dello Stretto ha incantato residenti e turisti, mentre il veliero solcava il tratto di mare tra Reggio Calabria e Messina, regalando uno spettacolo di rara eleganza.