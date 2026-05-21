Porto di Gioia Tauro: inaugurato il nuovo presidio medico-sanitario

Piacenza: “Investimento concreto in salute e prevenzione”. Inaugurato a Gioia Tauro il presidio medico con ambulatorio attrezzato e piattaforma digitale

È stato inaugurato questa mattina il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno del porto di Gioia Tauro, un servizio strategico destinato a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’obiettivo dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, presieduta da Paolo Piacenza, è quello di assicurare un’attività medico-sanitaria di primo intervento all’interno di uno dei principali hub logistici del Mediterraneo, frequentato quotidianamente da migliaia di utenti. Garantirà assistenza sanitaria essenziale ai circa 2.000 dipendenti diretti dello scalo e a tutti gli operatori portuali.

Lo scorso marzo l’Autorità di Sistema portuale ha affidato, per una durata di 24 mesi prorogabili per ulteriori due anni, la gestione del presidio sanitario e del servizio di trasporto in ambulanza al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Bourelly Health Service S.r.l. e Consorzio Sicilia.

Si tratta di realtà già ampiamente collaudate nella gestione di servizi sanitari complessi e ad alta intensità operativa, grazie all’esperienza maturata in ambito aeroportuale, portuale, industriale, sanitario e nell’emergenza-urgenza 118.

Piacenza: “Investimento concreto in sicurezza e salute”

«L’attivazione del nuovo presidio medico-sanitario rappresenta un investimento concreto in sicurezza, innovazione e tutela della salute dei lavoratori». – ha dichiarato il presidente Paolo Piacenza, che ha aggiunto. – «Con questo servizio l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio conferma la propria attenzione verso tutte le persone che ogni giorno operano e vivono all’interno dello scalo, rafforzando gli standard di assistenza e prevenzione in uno dei più importanti hub logistici e commerciali del Mediterraneo».

Ambulanza CMR e ambulatorio: dotazioni e équipe operative

Cuore operativo del presidio è un’ambulanza CMR (Centro Mobile di Rianimazione) di ultima generazione, equipaggiata con tecnologie avanzate per affrontare qualsiasi tipologia di emergenza sanitaria. Il mezzo dispone di monitor-defibrillatore multiparametrico, elettrocardiografo, ventilatore polmonare, pompa infusionale, aspiratore medicale, sistemi di monitoraggio continuo dei parametri vitali, presidi per immobilizzazione traumatologica e dispositivi per adulti e pediatrici.

Completano la dotazione farmaci salvavita, sistemi per l’ossigenoterapia, attrezzature per la gestione avanzata delle vie aeree e barelle ad alta movimentazione, strumenti che consentiranno alle équipe sanitarie – composte da autista soccorritore, infermiere e medico – di intervenire rapidamente in caso di arresti cardiaci, ictus, traumi, ustioni, insufficienze respiratorie o malori improvvisi.

A supporto delle attività operative è stato, inoltre, allestito un ambulatorio di primo soccorso completamente attrezzato con carrello per le emergenze avanzate e dispositivi sanitari di ultima generazione, pensato per garantire interventi immediati anche nelle situazioni più critiche.

Numero dedicato, piattaforma informatica e prevenzione rischi

Il presidio sarà, ulteriormente, supportato da una piattaforma informatica evoluta per la gestione delle attività sanitarie, con registrazione degli interventi effettuati, monitoraggio delle scorte e delle scadenze dei dispositivi medici, archiviazione dei referti clinici e controllo delle attività conseguenti, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Per attivare il soccorso è stato predisposto un numero unico dedicato (+393420695145), che permetterà di mobilitare il presidio sanitario in pochi minuti verso qualsiasi area del porto, assicurando interventi tempestivi e altamente professionali.

La dashboard del sistema consentirà, inoltre, di elaborare report statistici e dati predittivi utili alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi sui luoghi di lavoro, in conformità con il D.Lgs. 81/08.

Attraverso l’analisi in tempo reale dei dati sarà possibile individuare fenomeni ricorrenti e pianificare campagne mirate di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto nei periodi caratterizzati da elevate temperature e maggiore rischio di malori legati allo stress termico.

Luogo: porto di Gioia Tauro

Beneficiari: circa 2.000 dipendenti diretti e operatori portuali

Gestione: RTI Bourelly Health Service S.r.l. – Consorzio Sicilia

Durata affidamento: 24 mesi + proroga fino a 2 anni

Numero dedicato: +39 3420695145