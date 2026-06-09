Asp di Reggio Calabria, designato il nuovo direttore

La giunta regionale ha designato nel pomeriggio i direttori generali dell’Asp di Reggio Calabria e di Crotone.

Si tratta, rispettivamente, di Maddalena Berardi e Antonio Graziano. Le nomine giungono a seguito degli avvisi di selezione banditi dalla Regione Calabria lo scorso gennaio per rinnovare i vertici degli enti del servizio sanitario regionale.

Nei giorni scorsi la commissione, incaricata di valutare i curricula dei candidati alle direzioni generali, ha trasmesso la rosa di idonei al dipartimento Salute e oggi la giunta si è riunita per le nomine.



Berardi, di 63 anni, di Potenza, ha sinora svolto il ruolo di direttore amministrativo dell’Asp di Reggio Calabria e in precedenza è stata direttore della struttura complessa “Gestione Amministrativa dei presidi e dei distretti” dell’azienda sanitaria locale di Potenza.

Graziano, di 65 anni, di Rossano, è stato sinora direttore generale dell’Asp di Crotone, in precedenza è stato direttore generale dell’Asp di Cosenza.

