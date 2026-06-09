Cessione Reggina gruppo Lotito, Pedullà: ‘Trattativa in stato avanzato’

Tiene banco la questione Reggina tra trattative, colpi di scena e nuovi scenari. L’intervento del giornalista Alfredo Pedullà: “Mi scrivete in tanti anche sulla vicenda Reggina, io ho dato stamattina l’esclusiva legata a una trattativa in stato avanzato, molto ben avviata, tra il gruppo che rappresenta Lotito e l’azionista di maggioranza della Reggina. Tutto questo perché Rizzetta, che ha parlato sui social, si sente molto deluso. Lui probabilmente pensava di chiudere il rapporto quando aveva avuto la garanzia, con tanto di virgolettato (non posso aggiungere altro in questo momento), sul fatto che la trattativa sarebbe andata fino in fondo.

Poi, evidentemente, le cose sono cambiate e il gruppo Lotito si è messo in avanscoperta. C’è stato un incontro nel corso della giornata. Ripeto, siamo in stato avanzato, mi sono arrivati veramente migliaia di messaggi su questo argomento: tifosi della Reggina, i tifosi della Lazio delusi… Se facciamo un mix di tutte queste robe qui possiamo fare due trasmissioni, perché c’è molto malcontento in generale e soprattutto c’è il malcontento di una piazza come Reggio, che è stata anche calpestata dal punto di vista dei risultati con un atteggiamento che non può essere definito un atteggiamento giusto. Quando tu sbagli devi dire che hai sbagliato, perché se tu sbagli e dici che la colpa è di un altro e non riesci a portar via a una squadra gloriosa e a una città importante dalla Serie D, e prova e riprova, e riprova domani e riprova oggi, sei assolutamente indifendibile“.

Intanto Matt Rizzetta condivide un post, lasciando intendere che…