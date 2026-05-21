La Regione Calabria porta l’innovazione a SMAU Stoccolma 2026

La Regione Calabria è grande protagonista della tappa internazionale di SMAU Stoccolma, dal 19 al 21 Maggio 2026, l’importante piattaforma europea di incontro e matching dedicata all’innovazione e all’impresa.

La selezione delle startup e Pmi innovative calabresi

Attraverso una sinergia strategica tra il Dipartimento “Lavoro, Imprese e Aree produttive” e il circuito SMAU, è stata promossa una specifica manifestazione di interesse che ha portato alla selezione di 5 tra le migliori startup e Pmi innovative del territorio calabrese: Intendo, Tod System, KIWI3D, DielTech srl e Dom-ino Labs.

L’obiettivo dell’iniziativa

Obiettivo dell’iniziativa è favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali, offrendo loro una vetrina internazionale d’eccezione. A Stoccolma, uno dei più vivaci hub tecnologici e di innovazione d’Europa, le realtà calabresi avranno la possibilità di entrare in contatto con investitori globali, acceleratori d’impresa, grandi aziende e potenziali partner commerciali.

Le parole dell’assessore Giovanni Calabrese

L’assessore al Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione delle imprese innovative calabresi a SMAU Stoccolma: “Vogliamo dimostrare che la Calabria non è solo tradizione, ma anche un incubatore di innovazione tecnologica capace di competere sui mercati europei più avanzati.

Sostenere queste cinque realtà d’eccellenza significa investire sul futuro economico del nostro territorio, creando connessioni di valore con partner globali e confermando il trend di crescita e attrattività della nostra regione”.