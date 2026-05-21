Minasi: ’45 mila domande di lavoro per il Ponte. Reggio volta pagina dopo 14 anni di buio’

«Le parole del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento fotografano una realtà sotto gli occhi di tutti: il Ponte sullo Stretto non è più un sogno nel cassetto, ma una certezza che sta già mobilitando le migliori energie del Paese e del mondo. Le oltre 45mila domande di disponibilità al lavoro arrivate in pochissimi giorni sono la dimostrazione lampante della fame di futuro, di sviluppo e di occupazione che il nostro territorio esprime. E che siamo sulla strada giusta».

Lo dichiara in una nota la Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi.

Minasi: “Il Ponte è il più grande investimento per il Sud”

«Il Ponte – prosegue la Senatrice – rappresenta il più grande piano di investimenti e il più potente propulsore dello sviluppo economico e occupazionale mai visto in Calabria e in tutto il Mezzogiorno. Non parliamo solo di una straordinaria opera ingegneristica che il mondo ci invidierà, ma di un cantiere che genererà migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti. Ingegneri, architetti, tecnici, operai specializzati e imprese locali saranno i veri protagonisti di questa rinascita. Questo significa dare ai nostri giovani la possibilità reale di restare, lavorare e investire nella propria terra, invertendo finalmente la rotta dello spopolamento».

“Reggio Calabria pronta”: parere entro l’estate e sfida elettorale

Tilde Minasi ricollega poi la valenza dell’opera al ruolo che dovrà avere la città di Reggio Calabria:

«Il progetto c’è – dice – le risorse finanziarie sono pronte e l’iter tecnico sta procedendo spedito verso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici entro l’estate, superando ogni sterile pregiudizio ideologico della sinistra. Ora tocca alla nostra città farsi trovare pronta a cogliere questa storica opportunità».

«Il prossimo 24 e 25 maggio – sottolinea Minasi – con le imminenti elezioni comunali, i cittadini di Reggio hanno l’occasione unica di chiudere definitivamente una pagina fallimentare durata quattordici anni di buio amministrativo e di rassegnazione.

Il centrodestra è pronto a tornare alla guida della città con una visione di sviluppo, concretezza e riscatto.

“Il voto è un bivio”: governance e rapporto col Governo

Avere un’amministrazione comunale forte, coesa e finalmente in linea con il Governo nazionale e il Ministero delle Infrastrutture guidato dalla Lega significa garantire a Reggio Calabria un ruolo centrale nella governance di questo cambiamento storico.

«Il voto di domenica e lunedì è il bivio decisivo: continuare a restare isolati – conclude – o salire a bordo del treno dello sviluppo, del lavoro e della modernità».