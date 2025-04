Haprilo presenta ‘Cena d’Autore’: 7 piatti, 7 cocktail e un’esperienza da ricordare

Un viaggio sensoriale in 7 portate, ognuna accompagnata da un drink studiato per esaltarne gli aromi e l'identità. Scopri tutti i dettagli

Una cena che profuma di mare, vibra di Mediterraneo e rompe gli schemi della tradizione: Haprilo lancia un nuovo modo di vivere l’alta cucina con “Cena d’Autore”, l’evento esclusivo che unisce piatti gourmet e cocktail d’autore in una sinfonia di sapori e profumi tutta da scoprire.

In collaborazione con Marco Pistone, esperto di hospitality management e creatore dei cocktail abbinati, la serata prevede un viaggio sensoriale in 7 portate, ognuna accompagnata da un drink studiato per esaltarne gli aromi e l’identità. Non più il classico abbinamento con il vino, ma un’esperienza gastronomica audace e raffinata, in cui la mixology diventa protagonista.

Dalle chenelle di baccalà mantecato con mandarino e menta, passando per il totanetto in carta di riso, fino al dolce tamal al caramello salato, ogni piatto sarà accompagnato da cocktail come il “Mediterraneo Fizz”, il “Sea Breeze Collins” o il “Caramel Breeze”. Un mix perfetto di creatività, tecnica e passione.

Il tutto in una cornice elegante e romantica, affacciata sul mare, dove il design minimale lascia spazio alla bellezza dei piatti e alla qualità delle materie prime. Un’atmosfera resa ancora più speciale dalle selezioni musicali di Antonio Lubrano DJ, che accompagnerà la serata con sonorità raffinate e coinvolgenti.

Haprilo – Chiosco sul mare

Un angolo di paradiso sul Lungomare di Pellaro dove il Mediterraneo prende vita tra sapori, stagioni e storie.

Info e prenotazioni: visita il sito www.haprilo.it

Segui la pagina Instagram: @haprilo.it