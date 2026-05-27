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Reggio, acconto Tari 2026: Hermes comunica scadenze e modalità di pagamento

Sono in recapito gli avvisi TARI 2026 di Hermes Servizi Metropolitani. Ecco scadenze, modalità di pagamento e servizio online

27 Maggio 2026 - 08:08 | Comunicato Stampa

pagamento tari rimborso

Hermes Servizi Metropolitani, comunica ai gentili contribuenti che sono in fase di recapito gli avvisi relativi all’acconto TARI 2026. L ’importo è suddiviso in tre rate: la prima scadenza è fissata per il 31 maggio, la seconda per il 31 luglio, la terza per il 30 settembre, mentre in caso di rata unica la scadenza è prevista per il 16 giugno. 

La modalità di pagamento prevista è con F24.  Se non ha ricevuto l’avviso, il contribuente può comunque scaricarlo dal sito www.hermesrc.it, accedendo alla sezione SERVIZI -> BOLLETTE.
APPLICAZIONE BONUS SOCIALE TARI

Si comunica che, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/2025, ai soggetti aventi diritto sarà applicato il Bonus Sociale TARI.

Nell’ottica di migliorare i processi di accertamento e riscossione, Hermes Servizi Metropolitani tende la mano ai cittadini andando incontro alle loro esigenze dando seguito a un rapporto che si consolida sempre di più all’insegna dell’equità e della prossimità, è attivo infatti sul portale hermesrc.it il servizio PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO presso gli sportelli Hermes.

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