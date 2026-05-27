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Reggio, tanica di benzina fuori dall’ufficio anagrafe – FOTO

Strada chiusa al traffico e attività di bonifica in corso da parte della Questura reggina

27 Maggio 2026 - 08:57 | di Redazione

Tanica benzina ufficio anagrafe rc

Strada sbarrata, auto ed agenti della Polizia di Stato, questa mattina in via Torrione presso il Palazzo Giuseppe Romeo dove hanno sede gli uffici comunali, tra cui quello anagrafe.
Davanti al cancello è stata lasciata una tanica di benzina.

Tanica benzina ufficio anagrafe rc

Immediato l’allarme che ha fatto intervenire sul posto gli agenti, con una squadra di artificieri. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica.

Traffico interdetto nel tratto di strada interessato e deviato in via Don Minzoni.

Tanica benzina ufficio anagrafe rc

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