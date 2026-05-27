Elezioni Comunali, Tuccio (Polo Civico): ‘Rispettiamo la volontà dei reggini’

"Ringrazio sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto, direttamente o indirettamente e che comunque hanno creduto nella mia persona", le parole di Tuccio

“Cari Amici, purtroppo il progetto civico non ha avuto il consenso necessario per fare scattare alcun seggio in Consiglio comunale e nel pieno rispetto della volontà popolare, accolgo con serenità e rispetto Il voto degli elettori”. Così Luigi Tuccio, attraverso i social, ha commentato l’esito del voto che ha visto il Polo Civico non entrare in Consiglio comunale.

“Resta in me –prosegue Tuccio– la convinzione di avere portato avanti, forse controcorrente, un’idea di politica libera, fatta di competenza, credibilità e senso delle istituzioni, in una città che continua a rincorrere il potere al di là dei colori politici.

Ringrazio sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto, direttamente o indirettamente e che comunque hanno creduto nella mia persona.

Grazie anche a chi aveva manifestato vicinanza e sostegno e poi ha evidentemente compiuto altre scelte: anche questo aiuta a comprendere meglio gli uomini, la politica e la vita.

Le persone realmente libere conoscono la solitudine, ma conservano la serenità e la dignità di non appartenere a nessuno”, conclude Tuccio.