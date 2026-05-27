Calcio a 5 Under 17: la Cadi Futura alle finali scudetto

Appuntamento con la storia: la Cadi Antincendi Futura ha già raggiunto un traguardo clamoroso, la semifinale scudetto dopo un percorso netto con tre partite e tre vittorie concentrate e convincenti nella fase nazionale. Oggi i giallo-blu allenati da mister Peppe Scopelliti ci provano.

Il 30 maggio alle ore 12 a Guastalla iniziano le Final Four scudetto, un appuntamento blasonato per i giallo-blu contro un’avversaria di sempre in Serie A, la S.S. Lazio.

L’altra semifinale si giocherà tra la CDM Genova e l’Olimpia Rhegium di Reggio Emilia alle ore 17. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro Tv, la televisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La finalissima è programmata per domenica 31 maggio alle ore 16.30, mentre la finale per il terzo e quarto posto si disputerà la stessa mattina alle ore 10.