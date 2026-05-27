Elezioni a Reggio, Paris fuori dal Consiglio per pochi voti: ‘Grazie per l’affetto’
"Ci sono risultati che vanno oltre i numeri. Perché alla fine, la vittoria più grande non è un posto conquistato ma l’affetto sincero di una comunità che ti fa sentire scelto comunque", le parole di Paris
27 Maggio 2026 - 09:35 | Redazione
“Le vittorie non si misurano in posizioni, ma nell’affetto che si lascia e si riceve. Per pochi voti sono il primo dei non eletti. Ma oggi il sentimento più forte che provo è soltanto uno: gratitudine.
Quasi 1000 persone mi hanno dato fiducia. Dopo tanti anni lontano dalla politica, non immaginavo di ricevere così tanto affetto, così tanta vicinanza e così tante dimostrazioni sincere”.
Cosi Nicola Paris, candidato alle comunali con Noi Moderati, commenta l’esito del voto che lo vede fuori da Palazzo San Giorgio per pochi voti.
“Grazie a tutti gli amici che mi sono stati accanto in questa campagna elettorale, dedicandomi tempo, energie e cuore.
Grazie alla mia famiglia, che mi ha sostenuto ogni giorno e che ha riacceso in me la voglia di rimettermi in gioco.
Grazie anche a chi non ha potuto votarmi ma non ha fatto mancare una chiamata, un messaggio o una parola di incoraggiamento.
E grazie a chi mi ha detto: “Anche se non me l’hai chiesto, io ti voto”. Sono parole che porterò dentro. Le elezioni si possono vincere o non vincere.
Ma ci sono risultati che vanno oltre i numeri. Perché alla fine, la vittoria più grande non è un posto conquistato ma l’affetto sincero di una comunità che ti fa sentire scelto comunque.
E questo resterà per sempre”, conclude Paris.
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