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Elezioni a Reggio, Paris fuori dal Consiglio per pochi voti: ‘Grazie per l’affetto’

"Ci sono risultati che vanno oltre i numeri. Perché alla fine, la vittoria più grande non è un posto conquistato ma l’affetto sincero di una comunità che ti fa sentire scelto comunque", le parole di Paris

27 Maggio 2026 - 09:35 | Redazione

nicola paris

“Le vittorie non si misurano in posizioni, ma nell’affetto che si lascia e si riceve. Per pochi voti sono il primo dei non eletti. Ma oggi il sentimento più forte che provo è soltanto uno: gratitudine.

Quasi 1000 persone mi hanno dato fiducia. Dopo tanti anni lontano dalla politica, non immaginavo di ricevere così tanto affetto, così tanta vicinanza e così tante dimostrazioni sincere”.

Cosi Nicola Paris, candidato alle comunali con Noi Moderati, commenta l’esito del voto che lo vede fuori da Palazzo San Giorgio per pochi voti.

“Grazie a tutti gli amici che mi sono stati accanto in questa campagna elettorale, dedicandomi tempo, energie e cuore.

Grazie alla mia famiglia, che mi ha sostenuto ogni giorno e che ha riacceso in me la voglia di rimettermi in gioco.

Grazie anche a chi non ha potuto votarmi ma non ha fatto mancare una chiamata, un messaggio o una parola di incoraggiamento.

E grazie a chi mi ha detto: “Anche se non me l’hai chiesto, io ti voto”. Sono parole che porterò dentro. Le elezioni si possono vincere o non vincere.

Ma ci sono risultati che vanno oltre i numeri. Perché alla fine, la vittoria più grande non è un posto conquistato ma l’affetto sincero di una comunità che ti fa sentire scelto comunque.

E questo resterà per sempre”, conclude Paris.

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