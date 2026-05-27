Redel Viola a caccia del pass finale: al Palagalvani va in scena Gara 2 con Angri

Poche ore alla palla a due che potrebbe già decidere un pezzo di stagione. Questa sera, alle ore 20:30 sul parquet del Palagalvani, Angri Pallacanestro e Redel Viola si sfidano nel secondo atto delle semifinali playoff di Serie B Interregionale.

I ragazzi di coach Cadeo scendono in terra campana con in tasca il prezioso punto dell’1-0, pronti a sfruttare il primo match point per chiudere la serie e strappare il pass per la finalissima.

La Redel ha la ghiotta opportunità di archiviare la pratica, ma di fronte si troverà un avversario indubbiamente insidioso e dalle mille risorse. Nel primo capitolo scritto al Palacalafiore, i neroarancio hanno messo in mostra un avvio bruciante, scavando un solco che sembrava aver messo definitivamente in ghiaccio la partita, toccando anche più di venti lunghezze di vantaggio. Angri, però, ha risposto con orgoglio da grande squadra: i campani hanno alzato i ritmi con una difesa asfissiante e fisica, capace di mandare fuori giri i meccanismi offensivi reggini e rimettere clamorosamente in discussione il verdetto fino al -3.

Stasera si riparte da zero. Per la Viola l’imperativo sarà mantenere la lucidità per tutti i quaranta minuti, gestendo i ritmi ed evitando quei blackout che potrebbero incendiare il pubblico di casa. Bisognerà vedere, sul fronte opposto, cosa la squadra grigiorossa riuscirà a tirare fuori dal cilindro o dall’infermeria per tentare di allungare la serie alla “bella”.

L’orgoglio grigiorosso e le insidie del roster di coach Chiavazzo

Dall’altra parte del tabellone, i campani dell’Angri Pallacanestro si presenteranno davanti al proprio pubblico affamati di riscatto. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo, dopo aver chiuso la stagione regolare al quinto posto nel Girone E, hanno già dimostrato nei turni precedenti contro Ragusa e Monopoli di saper dare il meglio proprio spalle al muro. Nonostante l’evidente emergenza medica, acuita dall’assenza della stella argentina Matias Martinez, l’Angri si è confermata squadra che sa pressare a tutto campo e che non ama dare punti di riferimento fisici.

In cabina di regia ci saranno nuovamente le mani sapienti di Gallo Zuasnabal, l’uomo a cui il coach affida le chiavi della squadra. Nel pitturato la Redel dovrà fare ancora i conti con l’energia del giovane Granata, concreto ed utile in fase difensiva e realizzativa.

Nelle rotazioni di coach Chiavazzo, un ruolo di primissimo piano spetterà a Triassi, reduce dai 41 punti contro Monopoli e autore di fiammate importanti anche in Gara 1, oltre all’intensità di Peluso e all’energia ed alla pericolosità dal perimetro di Stentardo. Spazio anche ai vari De Prisco e Montella, per dare respiro ai pochi titolari rimasti a disposizione.

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Arbitri della serata i signori Luca Pastore di Marino (RM) e Luca Moriello di Marcianise (CE). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.