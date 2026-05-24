Redel, Coach Cadeo dopo il successo su Angri: “Grande prova di disciplina”

Coach Giulio Cadeo ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando i passi in avanti compiuti dal gruppo dal punto di vista dell’intensità e della tenuta mentale.

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L’analisi del match e la gestione dell’energia

Il tecnico neroarancio si è mostrato ampiamente soddisfatto dell’approccio alla gara, sottolineando come la squadra sia stata capace di interpretare al meglio i momenti chiave dell’incontro.

“Tatticamente siamo stati molto disciplinati. Sapevamo che affrontavamo una squadra fisica, che non molla mai, ma i ragazzi sono stati bravi a mantenere alta la concentrazione dal primo all’ultimo minuto. Rispetto alle uscite precedenti abbiamo mostrato maggiore fluidità in attacco e una grandissima solidità difensiva nei momenti in cui loro hanno provato a rifarsi sotto”.

Coach Cadeo ha poi posto l’accento sulla gestione delle rotazioni e sulle risposte arrivate da tutto il collettivo:

“In questo tipo di partite l’energia è tutto. Giocando con ritmi così serrati diventa fondamentale l’apporto di ognuno. Chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo straordinario in termini di intensità e fisicità, permettendoci di mantenere sempre alto il livello della pressione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro a rimbalzo e questo ci ha dato la fiducia necessaria per correre in transizione”.

Lo sguardo al futuro e l’abbraccio del pubblico

Nonostante l’entusiasmo per la vittoria, l’allenatore della compagine reggina predica calma e invita immediatamente l’ambiente a mantenere i piedi ben saldi a terra in vista dei prossimi ravvicinati impegni del tabellone.