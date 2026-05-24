Redel batte Angri in Gara 1 di semifinale Play Off

La Pallacanestro Viola ha affrontato l’Angri Pallacanestro per Gara 1 della semifinale Play Off. Buona la risposta del pubblico di Reggio Calabria. Le prime due frazioni di gioco sono state gestite ottimamente dai padroni di casa, Laquintana su tutti ha portato avanti il punteggio. Nel terzo quarto si è riportato sotto l’Angri. Nell’ultimo quarto la Viola ha resistito alla pressione campana ed ha gestito meglio il finale di partita portando la serie sull’1 a 0. Adesso l’attende la trasferta ad Angri mercoledì 27 maggio.

PRIMO QUARTO

Granata da tre, risponde Maresca. Altra tripla di Maresca. Gallo per il -1. Marini dalla media. Laquintana in penetrazione. Tripla di Laquintana. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Laquintana per il +10. Peluso da tre. Tripla di Laquintana. Stendardo da sotto canestro. Laquintana guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Maresca in penetrazione. Laquintana, due su due dalla lunetta. Gallo in penetrazione per il -12. Tripla di Laquintana. Montella in penetrazione. Zampa schiaccia, tripla di Gallo. Si chiude il primo quarto sul 29 a 17.

SECONDO QUARTO

Zampa dopo una palla recuperata. Granata in penetrazione, risponde Laquintana da tre. Tripla di Triassi. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Gallo dalla lunetta, uno su due. Maresca, due su due dalla lunetta. Clark dopo una palla recuperata da Fernandez. Tripla di Clark. Tripla di Morano. Laganà per il 43 a 26. Gallo dalla lunetta, uno su due. Laganà canestro e tiro supplementare, che trasforma. Laganà da sotto canestro. Coach Cadeo chiama Time Out. Laquintana in penetrazione. Tripla di Peluso, gli risponde Laquintana. Peluso dalla lunetta, due su due. Fernandez in penetrazione. Triassi, due su due dalla lunetta. Triassi in penetrazione. Stendardo, due su due dalla lunetta. Stendardo schiaccia. Si va all’intervallo lungo sul 56 a 40.

TERZO QUARTO

Fiusco in penetrazione. Peluso da tre. Fiusco dalla lunetta, due su due. Peluso da tre. Fiusco, due su due dalla lunetta. Laganà da sotto canestro. Granata da tre. Stendardo in penetrazione. Triassi in tap in. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Triassi. Granata dalla lunetta, due su due. Granata per il -4 dei campani. Canestro di Marangon. Tripla di Granata. Laquintana dalla lunetta, due su due. Si va all’ultimo quarto sul 68 a 63.

ULTIMO QUARTO

Tripla di Peluso. Gallo dalla lunetta, due su due. Tripla di Clark. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Laquintana in penetrazione. Risponde Granata, sempre in penetrazione. Clark ruba palla e porta il punteggio sul +5. Peluso dalla lunetta, zero su due. Marini schiaccia per il 77 a 70. Granata e poi Gallo per il -3 degli ospiti. Laganà dalla media distanza. Gallo dalla lunetta, uno su due. Laganà per il +6. Laquintana dalla lunetta, due su due. Stendardo in penetrazione. Tripla di Laquintana. Triassi dalla lunetta, due su due. Fernandez dalla lunetta, due su due. Stendardo per il -7 a meno di un minuto dalla fine. Coach Cadeo chiama Time Out. Laquintana dalla lunetta, due su due. Granata in penetrazione. Laquintana dalla lunetta uno su due. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Granata per il -6. Risultato finale 91 a 85.

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Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Angri Pallacanestro 91-85 (29-17, 14-9, 12-23, 23-22)

Redel Reggio Calabria: Fiusco, 4, Agbortabi 0, Marangon 2, Marinelli NE, Laganà, Fernandez 4, Zampa 4, Marini 6, Maresca 10, Clark 10, Laquintana 37, Macrillante NE. Allenatore Cadeo

Angri Pallacanestro: Triassi 13, Morano 3, Gallo 14, Granata 23, Peluso 13, Montella 2, Bonanni NE, Stendardo 15. De Prisco NE. Allenatore Chiavazzo

Arbitri: Federico Dinoi di Roma e Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA)