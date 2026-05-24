Playoff Serie B, la Redel Viola supera Angri, Avellino espugna Matera. Risultati semifinali

I neroarancio hanno controllato punteggio e ritmo gara contro i campani decimati dagli infortuni

Si è conclusa gara 1 delle semifinali playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria atmosfera delle grandi occaasioni per gara 1 tra la Redel Viola e l’Angri Pallacanestro. Angri arriva al big match falcidiata dagli infortuni con ben 4 assenze, ma impensierisce fino agli ultimi possessi i padroni di casa sempre in vantaggio ed in controllo della partita. Laquintana nel finale protagonista dell’allungo decisivo.

Al Palasassi di Matera gara 1 tra i padroni di casa della Virtus e la Felice Scandone Avellino è equilibrata ed avvincente, con gli ospiti che inizialmente mantegono un vantaggio costante su una Matera ancora imprecisa. Al rientro dal riposo lungo Ani e Zanetti riaprono la gara per i padroni di casa, ma Stefanini e compagni restano cinici e mortiferi dalla lunga e portano a casa gara 1.

Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.

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Gara 1 Semifinali

Virtus Matera – Felice Scandone Avellino 66-69

Redel Viola – Angri Pallacanestro 91-85

Semifinali

Virtus Matera – Felice Scandone Avellino 0-1

Redel Viola – Angri Pallacanestro 1-0