Crolla un edificio a Messina, almeno 5 feriti gravi in ospedale

Scattato il piano emergenza interno per l'elevato flusso di feriti. Sono stati richiamati medici di altri ospedali

Un edificio di due piani è crollato a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno cinque persone sono rimaste gravemente ferite.

Sono stati portati in codice rosso da personale del 118 al Policlinico di Messina, dove è scattato il piano emergenza interno per l’elevato flusso di feriti. Sono stati richiamati medici di altri ospedali.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte nel crollo della palazzina di contrada Pistunina. Sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, a disposizione per fornire assistenza alle famiglie interessate dall’emergenza.

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza – dichiara il sindaco Basile – l’attivazione del Coc e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie”.

L’amministrazione comunale, spiega in una nota, continuerà a seguire l’evolversi della situazione, fornendo tempestivamente aggiornamenti e assicurando la piena collaborazione con gli organi preposti alla gestione dell’emergenza.