Pentimele, Coni e cantieri in città, Cannizzaro: ‘Possibili cambi di destinazione’

Da una parte l’area dell’ex Fiera di Pentimele, dall’altra il Campo Coni. Due luoghi diversi, accomunati da lavori, ritardi e attese. Due dossier finiti sulla scrivania del nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, chiamato a decidere quale direzione prendere.

A Pentimele il cantiere del parco urbano con polo ludico-sportivo continua a procedere. Durante la campagna elettorale Cannizzaro aveva annunciato l’intenzione di mettere una “X” sul progetto del campo polivalente.

Nel frattempo, in città si è aperto un dibattito sul futuro dell’intera area.

CityNow aveva lanciato la proposta di integrare il verde e gli spazi sportivi con un centro congressi internazionale e una struttura alberghiera. Un’idea sostenuta, tra gli altri, da Confindustria, Camera di Commercio, Confesercenti, CNA e Confcommercio. Non una cancellazione del parco, ma un progetto capace di unire sport, socialità, turismo e sviluppo economico.

Diversa, ma altrettanto delicata, la situazione del Campo Coni. Il cantiere è fermo e gli sportivi reggini continuano ad aspettare la riqualificazione della pista di atletica. Un’opera attesa da decenni e diventata uno dei simboli delle incompiute cittadine.

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Cannizzaro: «Recuperati diversi finanziamenti»

Interrogato a margine della seduta del Consiglio comunale, Cannizzaro non è entrato direttamente nel merito delle due strutture. Il sindaco ha però annunciato una novità riguardante diversi cantieri finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«La mappatura delle incompiute è già sulla scrivania del sindaco. Posso dare una notizia ufficiale: grazie all’interlocuzione con il Governo abbiamo recuperato tantissimi fondi che riguardano diversi cantieri», ha dichiarato.

Si tratta di finanziamenti che avrebbero avuto come scadenza il 30 giugno.

«Mi riferisco evidentemente ai cantieri del PNRR. Grazie all’interlocuzione con il Governo e, in modo particolare, con il ministro, siamo riusciti a recuperare le somme, a renderle stabili e a prorogarle di un anno».

Cannizzaro non ha specificato quali siano le opere interessate dal provvedimento. Non è stato quindi chiarito se tra i cantieri coinvolti rientrino anche Pentimele e il Campo Coni.

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Possibili modifiche ai progetti

La proroga, secondo il primo cittadino, concederà al Comune più tempo per completare gli interventi. Su alcune opere, tuttavia, potrebbero arrivare modifiche importanti.

«Questo tempo ci consentirà di realizzare le opere. Su alcune, però, ci saranno delle novità, perché ci assumeremo la responsabilità di cambiare alcune destinazioni», ha aggiunto Cannizzaro.

Un passaggio che potrebbe riguardare anche quei progetti sui quali, negli ultimi mesi, si è sviluppato un confronto politico e cittadino. Il sindaco ha rinviato ogni dettaglio alle prossime ore.

«Avrete qualche altra novità importante su alcuni cantieri strategici per la città. L’amministrazione sta lavorando senza soluzione di continuità per trasformare il maggior numero possibile di incompiute in opere finalmente completate».

Resta quindi da capire quale sarà il futuro dell’area dell’ex Fiera di Pentimele. L’amministrazione dovrà decidere se confermare integralmente l’attuale progetto o se rivederlo, integrando nuove funzioni capaci di produrre occupazione, turismo e servizi senza rinunciare al verde pubblico.

Sul Campo Coni, invece, gli sportivi attendono risposte ancora più immediate: la ripresa del cantiere, un nuovo programma dei lavori e una data credibile per la consegna della pista.

L’annuncio del recupero dei finanziamenti rappresenta un primo passaggio. Adesso la città aspetta i nomi dei cantieri interessati, le eventuali modifiche progettuali e soprattutto tempi certi per vedere finalmente completate opere attese da anni.