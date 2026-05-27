Elezioni a Reggio, Ferro (Fdi): ‘Straordinaria affermazione di Cannizzaro’

«Il centrodestra si conferma vincente in Calabria, dimostrando ancora una volta capacità di governo, radicamento nei territori e concreta capacità di interpretare e dare risposte ai bisogni delle comunità. Il voto amministrativo rafforza un percorso politico che nella nostra regione si fonda su una classe dirigente seria e coesa, su amministratori capaci e su una visione chiara di sviluppo dei territori».

Lo dichiara la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, rivolgendo il proprio augurio di buon lavoro a tutti i sindaci, agli amministratori e ai consiglieri eletti nei comuni chiamati al voto.

Il risultato di Fratelli d’Italia

«Fratelli d’Italia – aggiunge Wanda Ferro – ottiene un risultato molto positivo, confermando la crescita del partito e il suo forte radicamento in Calabria. Nelle città capoluogo arrivano dati particolarmente significativi: a Reggio Calabria Fratelli d’Italia raggiunge l’11,22 per cento, conquistando 4 seggi in Consiglio comunale; a Crotone ottiene il 9,65 per cento con 3 seggi.

Un risultato che assume un valore ancora maggiore in competizioni caratterizzate dalla presenza di numerose liste civiche o diretta espressione dei candidati sindaci. È un consenso che premia il lavoro serio, costante e credibile svolto sui territori e la capacità del nostro partito di essere punto di riferimento per chi chiede efficienza amministrativa, trasparenza, sicurezza, sviluppo e attenzione ai bisogni reali delle comunità».

Gli auguri ai sindaci e agli eletti

«Congratulazioni al nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro – protagonista di una affermazione straordinaria, che apre una pagina nuova per la città, mettendo fine agli anni di declino determinati dalle amministrazioni di centrosinistra -, a Vincenzo Voce, riconfermato sindaco di Crotone, e un grande in bocca al lupo ad Anna De Gaio, che andrà al ballottaggio a Castrovillari forte di un grande riconoscimento popolare.

Faccio i miei auguri anche ai tanti amministratori di Fratelli d’Italia eletti nelle liste civiche presenti nelle diverse competizioni elettorali, e ringrazio tutti i candidati, i militanti, gli amministratori, i dirigenti, i simpatizzanti e quanti hanno scelto di impegnarsi in prima persona, mettendo a disposizione tempo e passione per ottenere questo importante risultato».