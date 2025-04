Incendio a concessionaria di Reggio, gli imprenditori: ‘Non ci hanno spezzato. Grazie per la vicinanza’

Un incendio, scoppiato intorno alle 2 di notte, di vaste proporzioni ha distrutto la nuova sede della concessionaria Calabria Motori, inaugurata lo scorso ottobre, nel Comune di Campo Calabro. Le fiamme hanno ridotto in cenere non solo la struttura, ma anche 8 mezzi presenti all’interno del salone.

Attraverso un post sui social, gli imprenditori della concessionaria hanno pubblicato il seguente messaggio.

“Ci hanno colpiti nel cuore, ma non ci hanno spezzati. Oggi abbiamo sentito sulla pelle il calore sincero di chi ci vuole bene. È una forza che commuove, che rincuora, che ci fa sentire più vivi che mai.



A tutti voi, che ci siete stati accanto con parole, silenzi, gesti: grazie. La vostra vicinanza è diventata il nostro scudo. Noi non arretriamo.



Reagiremo. Con forza. Con dignità. Con l’amore incrollabile per il nostro lavoro, per ciò che siamo, per ciò che costruiremo ancora. Chi crede di intimidirci ha sbagliato tutto: ci avete solo resi più uniti, più determinati, più forti. Avanti, insieme. Sempre”, le parole della famiglia Ionà.