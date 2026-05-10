Reggina: la promessa di Cannizzaro che ha scaldato i tifosi in piazza

Tra gli interventi a Piazza Italia, si è registrato anche quello dell’onorevole Cannizzaro, anche lui candidato a sindaco di Reggio Calabria. Un intervento più lungo e maggiormente dettagliato anche riguardo le prospettive future: “A questa bellissima iniziativa avevo deciso di non partecipare perché a dieci giorni dalle elezioni non avrei voluto assolutamente strumentalizzare una delle cose più importanti che appartiene alla comunità reggina, cioè la Reggina. Poi però ho pensato, nelle ore successive, che non sarebbe stato un atto di cortesia nei confronti di chi, nel bene e soprattutto nel male, nei momenti belli e soprattutto nei momenti bui come questo, c’è sempre stato e continuerà ad esserci: cioè voi.

E allora io sono qui per dirvi anzitutto grazie. Grazie per quello che avete fatto nel passato, grazie per tutto quello che state facendo ora e sicuramente grazie, a prescindere da tutto, per quello che continuerete a fare.

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Io non credo che solo chi vincerà dovrà trovare le soluzioni. Lo dobbiamo fare a prescindere. Io sommessamente vi dico grazie ancora perché sottraete tempo alle vostre famiglie, sottraete tempo ai vostri figli, rischiate a volte di prendervi anche delle denunce ingiuste, ma ci sono anche quelle giuste. Tra quindici giorni questa città avrà un nuovo sindaco. Chiunque esso sia e chiunque esso sarà credo si debba assumere la totale responsabilità di risolvere la questione. Non è solo un fatto calcistico.

Saverio (Pazzano), non mi trovi completamente d’accordo quando dici che bisogna riorganizzare completamente il sistema sportivo. È vero, il sistema sportivo va riorganizzato, ma la Reggina è la Reggina. La Reggina è quella cosa che accomuna destra, sinistra e centro. E allora il futuro sindaco si dovrà assumere la responsabilità di guidare questo processo e di risolverlo. E lo deve fare con tutte le istituzioni. Lo deve fare anche ove ce ne fosse bisogno riunire tutta la classe politica di questa città, di destra e di sinistra.

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Voglio lanciare un messaggio chiaro, inequivocabile, per dirvi che, sia se io dovessi essere il sindaco di questa città, sia se io non dovessi diventare sindaco di questa città e rimarrò a continuare la mia attività parlamentare, mi impegno da questo minuto a mettere a disposizione tutti i rapporti consolidati a livello nazionale ed europeo per richiamare e ove ce ne fosse bisogno rafforzare l’attenzione di una delle realtà più belle del nostro paese, che è la nostra Reggina! E siccome per andare un tantino oltre e lasciare anche la possibilità agli amici della stampa di scrivere e di alimentare un momento di speranza, perché questa città negli ultimi anni ha avuto poche certezze, ma perché evidentemente è stata alimentata poca speranza, io che mi candido a guidare questo progetto, voglio andare oltre assumendomi anche la responsabilità di dire metterò a disposizione tutti questi miei rapporti per risolvere definitivamente questo problema.

E una volta fatto, e registratemi per cortesia e prendete nota perché poi evidentemente ci ritroveremo, una volta fatto, e mi auguro che possa avvenire nel più breve tempo possibile, per questo io avrei voluto parlare dal 26 maggio in poi al di là del risultato elettorale, se io dovessi risolvere il problema, se io dovessi trovare la soluzione, festeggeremo insieme un minuto, ma non mi troverete mai e dico mai né a bordo campo, né negli spogliatoi, né nella tribuna VIP accanto a chicchessia. Perché quello che hanno visto i miei occhi in questi anni, personalmente e non è riferito a nessuno, lo ritengo semplicemente vergognoso.

La Reggina è un patrimonio di questa città. Da parte mia sappiate che ci sarà il massimo impegno possibile e non mi fate andare oltre. Cannizzaro, evidentemente, rispetto ad altri, su questa questione ha le idee molto chiare, dove andare a bussare per risolvere il problema, stasera qui lo ribadisco: io ho le idee molto chiare. E mi fermo qui. Grazie per quello che avete fatto, grazie soprattutto per quello che continuate a fare. Forza Reggio, forza Reggina“.