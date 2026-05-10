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Volley: la Domotek spreca il primo match point. Per la serie A tutto rimandato

In vantaggio di un set, i reggini si fanno ribaltare

10 Maggio 2026 - 20:40 | Redazione

Domotek Belluno finale

Doveva essere la notte della festa, invece tutto è rimandato a domenica prossima. La Domotek Volley cade a Belluno in Gara-2 della finale playoff e vede sfumare il primo match point promozione verso la Serie A. Finisce 3-1 per i veneti al termine di una sfida dai due volti, iniziata nel migliore dei modi per i reggini e poi progressivamente girata dalla qualità e dall’esperienza dei padroni di casa.

Eppure l’approccio della squadra di coach Polimeni era stato praticamente perfetto. La Domotek aveva messo subito pressione a Belluno, giocando con personalità e aggressività, fino a conquistare il primo set con il punteggio di 25-19. Un avvio che aveva acceso l’entusiasmo dei reggini presenti e di chi stava seguendo l’incontro da lontano, convinti di poter assistere all’impresa promozione già in Veneto.

Il momento chiave del match arriva però nel secondo parziale. Un set interminabile, combattuto punto a punto, nel quale Belluno riesce ad annullare le occasioni della Domotek e a portarsi a casa il 29-27 che cambia completamente l’inerzia della finale. Da quel momento i veneti prendono fiducia, mentre i reggini accusano il colpo.

Nel terzo set coach Polimeni opera una serie di cambi a parziale quasi compromesso, cercando di far recuperare energie ai suoi per il quarto set, Belluno domina e chiude con un netto 25-13. Più equilibrato l’ultimo, nel quale la Domotek prova a restare agganciata alla partita, senza però riuscire a invertire il trend. I padroni di casa amministrano e chiudono 25-20, trascinando la serie alla decisiva Gara-3.

Adesso non ci sono più margini di errore. Domenica 17 maggio il PalaCalafiore sarà il teatro dell’ultima e decisiva sfida per scrivere la storia e conquistare la Serie A. Reggio si prepara a spingere la Domotek nell’appuntamento più importante della stagione. Previsto il grandissimo pubblico.

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Domotek VolleyReggio Calabria Volley

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