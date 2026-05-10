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Reggina: le dichiarazioni del candidato sindaco Saverio Pazzano

"Garantiremo trasparenza, collaborazione e ascolto delle istanze"

10 Maggio 2026 - 20:54 | Redazione

Pazzano incontro tifosi reggina candidati ()

Nel corso dell’incontro con gli ultras, presenti anche i candidati a sindaco delle prossime elezioni comunali. Di seguito il pensiero di Pazzano: “Siamo venuti ad aascoltare le istanze della tifoseria. Le istanze di chi vuole una squadra competitiva e vuole una situazione calcistica a Reggio Calabria complessivamente diversa. Per noi la Reggina va inserita in un quadro complessivo di tutte le società sportive di questa città. C’è da rilanciare il S. Agata e il settore giovanile e una squadra che possa finalmente effettuare il salto di categoria e tornare nel professionismo. Nel momento in cui saremo in consiglio comunale speriamo da governo della città o al massimo da consiglieri di opposizione, garantiremo trasparenza, collaborazione e ascolto delle istanze, puntando su una società che possa definitivamente dare rilancio alla squadra della nostra città“.

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RegginaReggio Calabria Calcio

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