Reggina: le dichiarazioni del candidato sindaco Saverio Pazzano

Nel corso dell’incontro con gli ultras, presenti anche i candidati a sindaco delle prossime elezioni comunali. Di seguito il pensiero di Pazzano: “Siamo venuti ad aascoltare le istanze della tifoseria. Le istanze di chi vuole una squadra competitiva e vuole una situazione calcistica a Reggio Calabria complessivamente diversa. Per noi la Reggina va inserita in un quadro complessivo di tutte le società sportive di questa città. C’è da rilanciare il S. Agata e il settore giovanile e una squadra che possa finalmente effettuare il salto di categoria e tornare nel professionismo. Nel momento in cui saremo in consiglio comunale speriamo da governo della città o al massimo da consiglieri di opposizione, garantiremo trasparenza, collaborazione e ascolto delle istanze, puntando su una società che possa definitivamente dare rilancio alla squadra della nostra città“.