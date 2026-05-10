Lamberti: ‘La Reggina non è una semplice squadra di calcio’

Sindaco e candidati a sindaco erano presenti all’incontro con gli ultras della Reggina. Tra questi anche il dottore Lamberti: “La Reggina non è mai stata una semplice squadra di calcio per questa città, ma un emblema. Unisce i tifosi amaranto in tutto il mondo. Tutti chiedono informazioni sulla Reggina, il risultato. Il valore non è solo sportivo ma aggregante. Reggio ha bisogno della Reggina, il Comune ha l’obbligo di sostenerla. Per me la Reggina deve essere dei reggini, non possiamo più accettare che venga gente da fuori. Lo sport è come la cultura, porta denaro e ricchezza alla città”.

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