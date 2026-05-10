Il sindaco Battaglia: ‘Chi vuole la Reggina sa dove rivolgersi’

Presente all’incontro con gli ultras della Reggina anche il sindaco Mimmo Battaglia: “Noi siamo tifosi quanto loro, oggi ero presente allo stadio dove gli amaranto hanno vinto e conquistato la finale play off. La Reggina ha una proprietà e il Comune è interessato affinchè possa essere in buone mani qualora si decidesse di cederla. Io credo che le condizioni oggi siano affinchè la nostra città venga vista come una piazza appetibile, credibile, importante sotto tutti i punti di vista. La mia speranza è che possano sempre essere gli imprenditori locali a gestire la società amaranto, ma se così non dovesse essere anche di caratura nazionale.

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Io non posso entrare in una vicenda che dovrebbe prevedere una trattativa, poi se ci sono situazioni che vanno per come non devono andare, è chiaro che come Comune dobbiamo avere tutto l’interesse affinchè la società di calcio prosegua in mani serie e senza guai giudiziari. Oggi non ci sono i risultati sportivi, ma neanche l’affossamento della società, questo bisogna dirlo perchè il rischio è stato altissimo rispetto a imprenditori che si erano fatti avanti. Tutti leggiamo i giornali e ascoltiamo. Certo, la Reggina non può stare in serie D, chi vuole prendere la Reggina sa dove rivolgersi e pagare l’attuale proprietario.

L’amministrazione comunale ha il dovere di vigilare qualora le cose andassero alla deriva. Noi siamo qui a osservare, essere pronti, dire la nostra. Ho sentito dell’intenzione dell’attuale proprietà di passare la mano, l’augurio è che si faccia avanti un gruppo imprenditoriale serio”.