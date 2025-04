Reggio, incendio doloso in una concessionaria: in fiamme 8 mezzi – FOTO

Un attentato incendiario che lascia in cenere l'autosalone inaugurato lo scorso ottobre

I reggini si sono svegliati, ancora una volta, sotto una coltre di fumo e amarezza.

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto la nuova sede della concessionaria Calabria Motori, inaugurata lo scorso ottobre, nel Comune di Campo Calabro. Le fiamme hanno ridotto in cenere non solo la struttura, ma anche 8 mezzi presenti all’interno del salone.

Attentato incendiario alla concessionaria Calabria Motori

Un progetto ambizioso, quello della concessionaria, che si è sgretolato in una manciata di ore, travolto da un violento rogo di origine dolosa.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine. La polizia di Stato sta conducendo le indagini. Fondamentali le registrazioni delle videocamere di sorveglianza.

La notizia lascia attoniti cittadini e clienti.

Di fronte all’ennesimo vile gesto incendiario, perpetrato ai danni di un imprenditore, Reggio non può che stringersi attorno ai titolari della Calabria Motori, che in poche ore hanno visto sgretolarsi quanto costruito in questi mesi.